В Улан-Удэ онлайн-прошел слет волонтеров донорского движения

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Вместе спасаем жизни»



С 23 по 27 ноября в Улан-Удэ в дистанционном формате прошел первый республиканский слет волонтеров донорского движения в рамках реализации проекта «Вместе спасаем жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Организаторами слета выступили активисты бурятского регионального отделения ООО «Российский Союз Молодежи» при содействии Службы крови. Цель мероприятия - сформировать обученные команды волонтеров для проведения информационно-просветительских мероприятий по пропаганде донорства крови в республике.



В мероприятии приняли участие 180 человек - представители 11 районов республики, а также студенты ВСГУТУ, БГУ, СИБГУТИ, Байкальского колледжа туризма и сервиса и Республиканского многоуровневого колледжа.



Участники слета получили полную информацию о донорском движении, усвоили азы работы в команде и ораторского мастерства, ознакомились с лучшими методиками по формированию волонтерских групп и объединений.



С будущими волонтерами донорского движения работали спикеры из Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи -Анна Назаренко, Софья Осипова, Алексей Войтин, Дарья Черкашина и Людмила Кирюхина. Они являются руководителями либо кураторами волонтерских объединений и имеют опыт в данном направлении.



Мастер-классы проводились в интересных форматах. Например, 26 ноября в ходе диалога будущие волонтеры донорского движения имели возможность задать вопросы заместителю главного врача Республиканской станции переливания крови Марине Бутухановой и председателю Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павлу Савчуку.



- Дистанционный формат дал возможность поработать с лидерами, и мы рады такому сотрудничеству, - отметил руководитель проекта «Вместе спасаем жизни» Баяр Жигмитдоржиев.



В рамках проведения слета будущие волонтеры приняли участие в конкурсе на лучший видеоролик о пропаганде донорства крови и ее компонентов. Оргкомитет собрал 15 заявок. Победители получат сертификаты от базы отдыха «Кумуткан», фьюжн-ресторана «Яроллов», креативного агентства «Игра» и кафе «Шулэндо».



Отметим, что проект «Вместе спасаем жизни» только стартовал. На следующем этапе активисты движения вместе с командами, которые прошли обучение в ходе слета, будут продвигать донорское движение в республике.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

