Власти Бурятии рассчитывают на досрочную сдачу третьего моста через Уду

Возможно, объект построят уже в 2023 году
Ход строительства третьего моста через Уду в Улан-Удэ обсудили в ходе рабочего выездного совещания под руководством зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова.
Напомним, работы начались весной этого года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей. Подрядчиком выступает ОАО «Хотьковский мост».
- Скажу сразу, что строящееся сооружение - это транспортный переход, который начинается от ул. Сахьяновой и заканчивается на ул. Транспортной. В этом году был запланирован лимит денег в объеме 405 миллионов рублей. Это проектно-сметная документация, выкуп земельных участков и небольшой объем строительно-монтажных работ. Поэтому то, что сегодня происходит, это в принципе, согласно составленного графика. Замечаний со стороны жителей сейчас нет, так как все работы производятся довольно технологично, шумов нет. Территория огорожена, чтобы не ездил транспорт и чтобы люди здесь не ходили, так как работает сложная травмоопасная техника, есть охрана. Для нас самое важное, это в первую очередь - экология, чтобы в русло реки не попал какой-то излишний грунт, который не соответствует, чтобы горюче-смазочные материалы точно также не попали. Над этим я прошу строителей очень тщательно поработать и обеспечить все мероприятия, - отметил Евгений Луковников.
- Объект был проторгован в 2019 году, по планам окончание строительства - 2024 год. Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии – прим. авт.) прорабатывал вопрос, чтобы финансирование было раньше. Если все так и пойдет, то в 2023 году мы закончим строительство моста, то есть раньше срока. Сейчас с железной дорогой согласовывается проект производства работ, - проинформировал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.
В настоящий момент на объекте обустроены две строительные площадки и штаб строительства. Проводится работа по выкупу земельных участков. Правительством Бурятии уже выкуплены 12 участков на сумму 39,5 млн. рублей, на стадии оформления находятся 8 участков.
Что касается строительно-монтажных работ, то на правом берегу Уды частично выполнены работы по устройству съезда к временной площадке для строительства опоры № 4. На левом берегу выполняются работы по строительству надземного пешеходного перехода. Здесь пробурено и забетонировано 18 буронабивных столбов, произведена забивка шпунтового ограждения. Ведется переустройство инженерных коммуникаций. Предстоит переложить сети общей протяженностью 4511 метров, в том числе сети электроснабжения, наружного освещения, связи, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Решается вопрос с Межрегиональной распределительной сетевой компанией для стабильной подачи электроэнергии на объект и организация освещения рабочих мест в зимний период.
- Режим работы по бурению двухсменный: день, ночь. Сейчас на участке работают 55 человек и 10 единиц техники. Самое основное - это искусственные сооружения, потому что раньше у вас подземного тоннеля здесь не было. Тоннель будет протяженностью 17 метров под железной дорогой. В принципе проблем нет, работа не будет прерываться», - сообщил руководитель проекта от ОАО «Хотьковский автомост» Игорь Евстегнеев.
Как сообщили в Минтрансе, четырехполосный мост будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров. На левом берегу начало трассы начнется на перекрестке улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева. Для увеличения пропускной способности перекрестка в начале трассы предусмотрено кольцевое движение. Надземный пешеходный переход длиной 32 метра позволит людям безопасно проходить через проезжую часть ул. Приречная, обеспечивая непрерывное движение транспорта.
На правом берегу предусмотрены две транспортных развязки в разных уровнях с ул. Лазо и с ул.3-я Транспортная. На пересечении с ул. Лазо выполнен неполный клеверный лист городского типа. Далее трасса пересечет пути Восточно-Сибирской железной дороги через путепровод тоннельного типа.
Фото: Минтранс Бурятии
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