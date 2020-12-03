Власти Бурятии рассчитывают на досрочную сдачу третьего моста через Уду

Возможно, объект построят уже в 2023 году





Ход строительства третьего моста через Уду в Улан-Удэ обсудили в ходе рабочего выездного совещания под руководством зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова.

- Скажу сразу, что строящееся сооружение - это транспортный переход, который начинается от ул. Сахьяновой и заканчивается на ул. Транспортной. В этом году был запланирован лимит денег в объеме 405 миллионов рублей. Это проектно-сметная документация, выкуп земельных участков и небольшой объем строительно-монтажных работ. Поэтому то, что сегодня происходит, это в принципе, согласно составленного графика. Замечаний со стороны жителей сейчас нет, так как все работы производятся довольно технологично, шумов нет. Территория огорожена, чтобы не ездил транспорт и чтобы люди здесь не ходили, так как работает сложная травмоопасная техника, есть охрана. Для нас самое важное, это в первую очередь - экология, чтобы в русло реки не попал какой-то излишний грунт, который не соответствует, чтобы горюче-смазочные материалы точно также не попали. Над этим я прошу строителей очень тщательно поработать и обеспечить все мероприятия, - отметил Евгений Луковников.





В настоящий момент на объекте обустроены две строительные площадки и штаб строительства. Проводится работа по выкупу земельных участков. Правительством Бурятии уже выкуплены 12 участков на сумму 39,5 млн. рублей, на стадии оформления находятся 8 участков.





- Режим работы по бурению двухсменный: день, ночь. Сейчас на участке работают 55 человек и 10 единиц техники. Самое основное - это искусственные сооружения, потому что раньше у вас подземного тоннеля здесь не было. Тоннель будет протяженностью 17 метров под железной дорогой. В принципе проблем нет, работа не будет прерываться», - сообщил руководитель проекта от ОАО «Хотьковский автомост» Игорь Евстегнеев.





Напомним, работы начались весной этого года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей. Подрядчиком выступает ОАО «Хотьковский мост».- Объект был проторгован в 2019 году, по планам окончание строительства - 2024 год. Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии – прим. авт.) прорабатывал вопрос, чтобы финансирование было раньше. Если все так и пойдет, то в 2023 году мы закончим строительство моста, то есть раньше срока. Сейчас с железной дорогой согласовывается проект производства работ, - проинформировал и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.Что касается строительно-монтажных работ, то на правом берегу Уды частично выполнены работы по устройству съезда к временной площадке для строительства опоры № 4. На левом берегу выполняются работы по строительству надземного пешеходного перехода. Здесь пробурено и забетонировано 18 буронабивных столбов, произведена забивка шпунтового ограждения. Ведется переустройство инженерных коммуникаций. Предстоит переложить сети общей протяженностью 4511 метров, в том числе сети электроснабжения, наружного освещения, связи, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Решается вопрос с Межрегиональной распределительной сетевой компанией для стабильной подачи электроэнергии на объект и организация освещения рабочих мест в зимний период.Как сообщили в Минтрансе, четырехполосный мост будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров. На левом берегу начало трассы начнется на перекрестке улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева. Для увеличения пропускной способности перекрестка в начале трассы предусмотрено кольцевое движение. Надземный пешеходный переход длиной 32 метра позволит людям безопасно проходить через проезжую часть ул. Приречная, обеспечивая непрерывное движение транспорта.На правом берегу предусмотрены две транспортных развязки в разных уровнях с ул. Лазо и с ул.3-я Транспортная. На пересечении с ул. Лазо выполнен неполный клеверный лист городского типа. Далее трасса пересечет пути Восточно-Сибирской железной дороги через путепровод тоннельного типа.Фото: Минтранс Бурятии