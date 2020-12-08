В Улан-Удэ ковидное такси перевезло за месяц 2400 пациентов

Все результаты тестирования водителей машин на коронавирус отрицательные



В Улан-Удэ за месяц (с 4 ноября по 6 декабря) единой дежурно-диспетчерской службой города (ЕДДС) отработано 2055 заявок на транспортировку ковидных больных. Услугами ковидного такси воспользовалось 2406 человек, сообщает Управление по ЧС администрации столицы Бурятии.



Муниципальный контракт, действующий до 30 декабря, заключен с ООО «Вип авто» на общую сумму более 5,1 миллиона рублей. В настоящее время на линии работают 17 автомобилей, оборудованных плотными перегородками между водителем и задними пассажирскими местами.



На базе единой диспетчерской службы Улан-Удэ дополнительно организовано одно рабочее место оперативного дежурного, который занимается обобщением и распределением заявок, маршрутом движения, оповещением водителей, а также информированием пациентов о времени прибытия такси. Общая координация водителей производится через «Вайбер» и «Ватсап». При получении заявки от оперативного дежурного водитель выезжает по указанному адресу, результат поездки сообщается в ЕДДС.



«Заявки на перевозку поступают через врачей, - подчеркнул заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров. – Именно врач определяет необходимость транспортировки на КТ или госпитализацию, направляет в минздрав примерное время и дату приема. Все заявки сводятся в министерстве и перенаправляются в ЕДДС. Наш диспетчер закрепляет машины и контролирует исполнение заявки».



По согласованию с минздравом для организации работы такси на следующие сутки заявки в ЕДДС поступают до 21:00 текущих суток. Сейчас 12 автомобилей работают по графику с восьми утра до семи вечера без выходных дней. По договоренности с водителями для неотложных экстренных заявок ежедневно дежурят пять автомобилей с 12:00 до 23:00, с перерывом на обработку и ужин с 18:00 до 19:00 часов.



Все водители обеспечены халатами, масками, перчатками и индивидуальными дезинфицирующими средствами. Использованные средства индивидуальной защиты собирают в контейнер на территории Республиканской инфекционной больницы и в дальнейшем утилизируют.



Специальную обработку транспорта производит ООО «Биофарм» три раза в день: перед выходом на рейс в 08:00, во время обеда в 13:00 и в конце рабочего дня. Тестирование водителей на COVID-19 проводится каждые 10 дней. Все результаты тестирования на сегодня отрицательные.



Фото: ulan-ude-info.ru

