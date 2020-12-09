В Бурятии реконструировали 15 км Великого кандального тракта

В Еравнинском районе введен в эксплуатацию отремонтированный участок автодороги Улан-Удэ-Романовка–Чита



В Бурятии завершился ремонт первого участка автомобильной региональной дороги Улан-Удэ-Романовка–Чита, сообщили в минтрансе Бурятии. Отремонтированный участок протяженностью 15 километров находится с 264-го по 294-й километр автомобильной дороги. Работы начались в марте 2019 года.



«Впервые при ремонте этой дороги использовалась технология холодного ресайклинга с устройством стабилизированного слоя. Конструкция дорожной одежды состоит из усовершенствованной щебеночно-мастичной смеси», - рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.



Отремонтировано 22 водопропускные железобетонные трубы, на участках размыва откоса существующего земляного полотна выполнена засыпка промоин гравийно-песчаной смесью с уплотнением и планировкой, поперечный профиль земляного полотна доведен до нормативных параметров. Для этого выполнена срезка верха земляного полотна в пределах проезжей части и обочин, проведено расширение из гравийно-песчаной смеси.



Для обеспечения безопасности движения автотранспорта произведена замена дефектных существующих дорожных знаков и металлических стоек, не отвечающих нормативным требованиям. Кроме того, установлено 79 дорожных знаков и выполнена разметка дороги.



На мосту через реку Погромка отремонтированы опоры, балки пролетные строения, шкафные стенки, деформационные швы. Полностью произведена замена покрытия на мосту.



«На сегодняшний день часть работ выполнена. Это 15 километров с асфальтобетонным покрытием со всеми инженерными коммуникациями. Для того, чтобы осуществить все мероприятия, мы закупили дробильно-сортировочный комплекс, асфальтовый завод и около 30 единиц техники: ресайклер, самосвалы, асфальтоукладчики, погрузчики, катки дорожные. Около 80-90 специалистов выполняли свою работу без привлечения субподрядных организаций», - прокомментировал главный инженер подрядной организации ООО «ТК ПЕКО» Павел Левченко.



«Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован еще один участок в этом направлении. Еще 30 километров безопасной и качественной дороги будет проходить с 234-го км по 264-й километр. В настоящее время проводятся торги», - рассказал о ближайщих планах модернизации автодороги Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры



Полностью завершить работы планируется осенью 2021 года. Стоимость объекта составляет более 351 миллиона рублей.



Напомним, ранее эта дорога являлась частью старого Московско-Сибирского тракта – колёсно-гужевой дороги от Екатеринбурга до Сретенска, которую проложили к 1735 году. Путь этот проходит через Улан-Удэ, Читу с выходом на Шилку и Сретенск. Старинный сухопутный маршрут пролегал к границам Китая. В начале XVIII века Московский тракт пересекал уже Западную Сибирь и в Восточной Сибири доходил только до Тайшета. В 1726 году началось строительство этого тракта от Тайшета до Читы. К слову, названий этого пути из центра России в Сибирь немало: Колесуха, Государева дорога, Великий кандальный путь, Московский тракт, Осьмая государственная дорога, Большой сибирский почтовый тракт. А нынешняя федеральная автотрасса Москва-Владивосток сейчас проходит по Бурятии южнее, выходя в Забайкалье на город Петровск-Забайкальский.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

