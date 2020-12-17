В Улан-Удэ внезапно началась массовая проверка водителей

Наряды ДПС уделят особое внимание пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения



Госавтоинспекция Бурятии внезапно объявила о том, что в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сегодня в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС, сообщает пресс-служба республиканского МВД.



Особое внимание полицейскими будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Дополнительные экипажи будут выставлены на основных магистральных улицах.



О водителях, управляющих транспортом в нетрезвом виде либо, будучи лишенными права управления ТС, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102.



Фото: МВД по Бурятии



