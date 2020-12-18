ОНФ настаивает на ускорении ликвидации свалки около Байкала

Свалка находится в поселке Танхой неподалеку от визит-центра Байкальского заповедника



В октябре в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Бурятии поступила информация об огромной свалке в Центральной экологической зоне Байкала. Несанкционированные залежи отходов складировались в поселке Танхой Кабанского района вблизи озера Байкал, на местности, где неподалеку расположен визит-центр Байкальского заповедника.



Обратившийся в ОНФ гражданин, зафиксировал большое количество бытового, коммунального и строительного мусора внутри заброшенного здания бывшего завода и вокруг него. Мусор по внешним признакам находился там настолько долгое время, что успели расплодиться крысы. Активисты ОНФ отметили, что существование данной свалки напрямую угрожает экологии озера Байкал и поселка, а также негативно сказывается на туристической привлекательности региона, сообщили в республиканском исполкоме Народного фронта.



В администрацию Кабанского района был направлен запрос с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку ТБО.



По данным районной администрации, собственником земельного участка на котором обнаружена свалка, является администрация Танхойского поселения. А свалка возникла из-за большой отдаленности поселка от места временного складирования в Клюквенной пади поселка Селенгинск, находящегося на расстоянии 150 километров.



Вывозом мусора с этой свалки регулярно, по заверениям районной администрации, занимается перевозчик ТКО на территории Кабанского района – ООО «БХК-Восток» по договору с регоператором в Бурятии «ЭкоАльянс». В целом со свалки было вывезено около 560 кубометров отходов, въезд на территорию закрыт шлагбаумом.



Однако при проведении работ возникли трудности: пандемия коронавируса вызвала дефицит работников на предприятии. Администрация района официально заявила общественникам, что свалка будет ликвидирована до 10 декабря. Впрочем, по сегодняшний день отходы полностью не вывезены.



«Как сообщили в администрации района, остается вывезти еще около 700 кубометров отходов. Это большой объем работы, который так и не сделан по разным причинам. Нам пояснили, что у компании-исполнителя уволился водитель, и поэтому работа была заморожена. На мой взгляд, проблема в подходе решения проблемы. ТКО – это вторсырье, которое может приносить экономическую выгоду и пользу. Отходы можно и необходимо перерабатывать. Для этого необходимо усиление работы по раздельному сбору мусора с населения. Однако тут встает вопрос о готовности и возможности региона к переработке», - пояснил активист ОНФ Андрей Сукнев.



ОНФ направил повторное обращение по полной и окончательной ликвидации свалки в администрацию района.



Фото: ОНФ

