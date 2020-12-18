В Улан-Удэ на улице Ербанова устанавливают «островок безопасности»

Пешеходный переход возле Дома быта перенесут к «Байкал Плазе»





В Улан-Удэ на перекрестке улиц Ербанова и Коммунистическая появится разделительный «островок безопасности» и светофор. Эта дорога недавно ремонтировалась, участок был расширен – там появилась третья полоса движения. Благодаря этому стало возможным разделить полосы со стороны Элеватора – так, две полосы движения будут двигаться в сторону остановки «Советская», две полосы – в сторону площади Советов.



Сейчас подрядчик ведет работы по монтажу оборудования. Пуско-наладочные работы завершатся ориентировочно на следующей неделе, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».Регулируемый пешеходный переход возле Дома быта также вскоре перенесут на другое место – возле здания «Байкал Плаза».Фото: «Номер один»