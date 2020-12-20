В строящейся школе по ул. Автотранспортная в Улан-Удэ утепляют фасад

В городе продолжается масштабное строительство школы на 1275 человек

Самая большая школа в городе строится в рамках нацпроекта «Образование». В настоящий момент подрядная организация «Дом 2000» возводит наружные стены и перегородки здания школы. Строители устраивают кровлю, утепляют фасад и устанавливают окна. Завершаются работы по подключению линий электроснабжения, прокладываются сети отопления и горячего водоснабжения. Также на объекте установлена новая трансформаторная подстанция. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.- Работы идут согласно графику производства работ, строительство по контракту завершится 1 декабря 2021 года. Мы контролируем качество поступаемых материалов, документацию и качество выполнения работ. Финансирование составляет 1 миллиард 480 миллионов рублей, - сообщила представитель Комитета по строительству Эльвира Евсюкова.Трехэтажное здание школы сформировано из семи блоков и одного одноэтажного блока с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную. У школы будет два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, уличный стадион, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии и современное оборудование.Строительство школы в одном из густонаселенных районов города – на Левом берегу – станет существенным подспорьем в ликвидации третьей смены.Напомним, объект возводится в рамках национального проекта «Образование», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Также в 2020 году по нацпроекту «Образование» в столице Бурятии завершено строительство пристроя к школе №49, строится школа №40 по пр.50-летия Октября.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ