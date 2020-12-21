Кипящий источник в БГУ

На прошлой неделе произошло событие, имеющее значительные последствия для Бурятии





В Бурятском государственном университете им. Доржи Банзарова прошло открытие первой в республике «Точки кипения». Вообще, это уже 109-я «Точка кипения» в стране, и они работают в соседних регионах Иркутской области и Забкрае. Давайте разберемся, что это принесёт нам в отдаленной и ближайшей перспективе и почему именно БГУ стал носителем новых трендов.

Руководство нашей страны уже довольно давно озадачено вопросами обеспечения технологического лидерства в мире. Очевидно, что нация, обеспечившая себе превосходство в новых, в первую очередь цифровых технологиях, скорее всего, будет претендовать на роль мирового гегемона.В том числе для достижения такого лидерства России в мире, в 2016 году была запущена программа Национальной технологической инициативы (НТИ). В первом приближении НТИ — это объединение науки, бизнеса, государства для развития рынков и отраслей, которые смогут драйверами развития мировой экономики. Или, другими словами, это объединение разных людей, которые работая в рамках всемирного тренда на цифровизацию, стремятся выйти на глобальные высокотехнологичные рынки, дабы занять там лидерство.С одной стороны, такая задача звучит чересчур амбициозно, но как показывает опыт современных IT и высокотехнологичных компаний, государств, которые сделали ставку на новые технологии, да и просто мировых визионеров, таких как Илон Маск, при нынешнем стремительном развитии человечества, любые цели достижимы.Понятно, что сегодня наиболее активные, креативные и мобильные люди концентрируются в университетах. Поэтому проще всего выйти на них, как раз через российские вузы. Для этого Агентство стратегических инициатив «АСИ» уже несколько лет активно открывает в университетах свои форпосты называемые «Точками кипения».По задумке авторов проекта, Точка кипения – это пространство для коллективной работы, образовательных и других мероприятий, которые способствуют реализации НТИ, повышению конкурентоспособности региона и развитию человеческого капитала.Мы обратились к ректору Бурятского государственного университета Николая Мошкину с просьбой рассказать, как «Точка кипения» в БГУ поможет развиваться Бурятии, или даже поможет обеспечить лидерство нашей страны.- Идея открытия формировалась постепенно и не у одного человека. В прошлом году мы приняли участие в образовательном интенсиве для команд университетов в Сколково «Остров 10-22», где довольно неплохо выступили со своими проектами, а ещё подписали меморандум о сотрудничестве с АСИ. Что сказать, посмотрев на возможные перспективы для самореализации, наши ребята буквально загорелись идеей поскорее перейти к реальной работе с этими институтами. Так, мы начали проработку проекта открытия «Точки кипения».- А мы готовы к этим тратам. Дело в том, что не только наши студенты, но и мы сами непрерывно учимся. Мир меняется очень быстро, вузы тоже сталкиваются с новыми вызовами, приходится оперативно трансформироваться, работать над образовательными услугами, становится все эффективнее. Недавно записал для соцсетей лекцию про третью миссию университетов, во всяком случае, как это понимаем сейчас мы. И во время подготовки к ней, несколько раз ловил себя на мысли, как сильно изменились вузы, образование по сравнению со временами моего студенчества, например.- Людям, работающим в нашей сфере, необходимо понимать, что помимо основных научной и образовательных функций любого вуза, у нас есть ещё и ряд других, которые на самом деле очень важны. Это, в частности, выстраивание взаимовыгодных отношений с обществом, бизнесом, властью. Университеты могут и даже должны давать ритмичные толчки для развития отраслям экономики и общественным институтам. Попросту нерационально вузам существовать самим по себе, они должны постоянно коммуницировать с большим количеством партнеров. Значимость третьей миссии в перспективе будет только расти, поэтому нам нужно знать, куда двигаться и работать более результативно.- Несомненно. Ещё могу сказать, что нам, как центру общественных связей необходимо быть в эпицентре событий, моментально улавливать перспективные тенденции. Для этого нужно специально заточенное коллективное пространство, куда преподаватель или студент может прийти со своими идеями, мыслями. Здесь он может обсудить их с экспертами, посоветоваться, получить поддержку, сделать решительный шаг к практической реализации. Для университета это огромное преимущество, когда есть такое место, мы сами становимся сильнее благодаря ему, так как обкатываем здесь и собственные идеи.- Да, любой человек может прийти к нам, воспользоваться созданными условиями, подключиться к сети, нужна лишь регистрация на портале Leader-ID. После этого каждый житель Бурятии получает возможность присоединиться к полутора миллионам предпринимателей, исследователей, студентов, волонтеров, вовлеченных в сообщество. А если, это даст хоть какой-то положительный эффект для республики, даст возможность людям развиваться и расти, так мы только приветствуем такую коллаборацию.- Именно! Скажу даже больше, что ровно с того самого момента, как мы вывели в онлайн свою «Точку кипения», нам стали доступны эксперты и специалисты, да просто креативные люди из лучших университетов России. Это работа настоящего коллективного разума, которая доказано приносит серьезный эффект. Меня действительно впечатляют открывшиеся нам возможности. Для развития республики, города мы теперь можем обращаться к наиболее передовым достижениям. Попросту говоря, любому нашему земляку для воплощения его идеи или проекта отныне доступны колоссальные интеллектуальные ресурсы. Убежден, что очень скоро пойдут реальные прикладные проекты, например, в сфере туризма, экологии, сельского хозяйства и многих других. Призываю следить за нашими информационными ресурсами, будет интересно.- Это хороший вопрос! Мы его даже обсуждали с представителями АСИ, которые приезжали сейчас к нам в Бурятию. Поймите, нельзя ограничивать человека в его желании самореализоваться. Наоборот, считаю нужно создавать все необходимые условия для этого. И если человек решил куда-то переехать, чтобы добиться большего, у него должна быть такая возможность. С другой стороны, определенный темп и культуру работы практически из любого уголка страны нам уже показали приезжавшие эксперты АСИ. Они своего рода современные номады, которым по большому счету без разницы, откуда работать. Технологии позволяют им выполнять задачи с одинаковой продуктивностью из Москвы, Улан-Удэ или Камчатки. Эта философия работы получила дополнительный толчок в нынешних условиях пандемии, и доказала свою эффективность. Одна наша гостья настолько впечатлена природой, компактностью города, доступностью инфраструктуры, что готова постоянно приезжать и работать здесь, а вечерами и на выходных выезжать на природу в горы, дабы заряжаться нашей энергетикой. Условия же и стандарты работы «Точек кипения», позволяют быть в постоянном контакте со всей страной в любой из 109 точек, то есть, работать там, где удобно.- И вам спасибо! Поздравляю вас и ваших читателей с наступающим Новым годом! Пусть в новом году нас ждут успехи, радости и яркие впечатления! А также приглашаю присоединиться к нашей «Точке кипения» земляков!Михаил Семенов для «Номер один»Фото: БГУ