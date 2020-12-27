Медицинские организации Бурятии получили 17 новых автомобилей

Транспорт будет использоваться неотложками в поликлиниках и амбулаториях Улан-Удэ и Северо-Байкальского района



В субботу, 26 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ключи от новых автомобилей медицинским работникам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В условиях напряженной эпидемиологической обстановки, сложившейся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, значительно возросла потребность поликлинических учреждений здравоохранения в легковом автотранспорте. Прежде всего, машины были необходимы для оказания медицинской помощи пациентам на дому.



- В период пандемии, подъема заболеваемости в разы выросла нагрузка на медиков, в том числе на первичное звено здравоохранения. Увеличилось количество вызовов на дом, появилась потребность в транспортировке больных на диагностику и госпитализацию. И в этой ситуации мы не остались одни. Огромную благодарность хочется выразить гаражу правительства, мэрии г. Улан-Удэ, МЧС, которые по поручению Главы Бурятии в течение суток организовали дополнительный транспорт. А сегодняшний подарок значительно улучшит доступность медицинской помощи, - рассказал главный врач Городской поликлиники №6 г. Улан-Удэ Игорь Аюшин.



Для решения проблемы транспортной доступности поликлинической службы Улан-Удэ из средств республиканского бюджета выделено 13,5 млн рублей на приобретение легковых автомобилей. Приобретены 16 автомобилей LADA Granta и LADA NIVA для учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению города Улан-Удэ, и автомобиль УАЗ для Нижнеангарской центральной районной больницы. Обновление автопарка позволит повысить оперативность доставки медицинских работников до места жительства пациентов для медицинского наблюдения на дому.



- С ростом заболеваемости и с учетом того, что у нас открылись новые амбулаторные центры, появилась большая востребованность в машинах. Мы дополнительно 70 машин привлекали: это и коммерческие организации, и автопарк правительства и администрации г. Улан-Удэ, районы свои машины выделяли, Минсоцзащиты передавала свои автобусы, то есть на тот момент этот вопрос был решен. Но это временные меры. А поставка новых машин позволит обеспечить уже постоянный транспорт для таких целей, - отметил Алексей Цыденов.



Также глава республики отметил, что данное мероприятие реализовано дополнительно к федеральным программам развития здравоохранения. Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в республике в этом году построено 39 новых учреждений здравоохранения, в том числе 35 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 амбулатории.



- А с 1 января в Бурятии стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения по отдельному поручению Президента России. Несмотря на коронавирус, несмотря на все ограничения, федеральный центр дополнительно выделяет еще свыше 600 млн рублей для республики, на обновление материально-технической базы медицинских учреждений, - добавил Алексей Цыденов.



Стоимость реализации всех мероприятий программы составляет 3,4 млрд рублей. В том числе на строительство, проведение капитального ремонта, реконструкцию зданий медицинских учреждений республики предусмотрено 2,2 млрд рублей; на приобретение, замену медицинского оборудования – 992 млн рублей. Более того, свыше 248 млн рублей запланировано на обновление автопарка медицинских учреждений.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

