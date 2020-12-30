В Бурятии спасатели вытащили из снежного плена двадцать человек

Пять машин, включая маршрутное такси из Иркутска, застряли в заносе на перевале Даван



В Бурятии сотрудники Северобайкальского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО МЧС) ночью 29 декабря получили информацию о том, что на автотрассе Улькан — Северобайкальск, в районе перевала Даван Северобайкальского района Бурятии, требуется помощь людям, попавшим на автомобиле Toyota Corona Premio в снежный занос.



Три спасателя на автомобиле КамМАЗ выехали из города Северобайкальск для оказания помощи людям.



«На месте обнаружили пять застрявших в снегу автомобилей. В том числе автомобиль заявителей Toyota Corona Premio и маршрутное такси сообщением Иркутск-Северобайкальск. С помощью троса и шанцевого инструмента мы деблокировали все застрявшие автомобили, организовав дополнительные «карманы» на занесенной трассе. Далее все машины самостоятельно продолжили движение», — рассказал Александр Васильев, спасатель третьего класса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.



Работа осложнялась морозом минус 35 градусов, снегопадом и сильным ветром. В общей сложности в освобожденных из снежного плена машинах находились 20 человек, сообщили в пресс-службе БПСО.



Фото: БПСО



