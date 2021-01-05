В Бурятии на монголо-российской границе началась перевалка международных грузов

Зарубежные автомашины разгружают в Алтан-Булаге, отправляя их водителей в Россию до возврата прицепов









Работа этой группы направлена на внесение изменений в организацию грузоперевозок в Алтан-Булаге путем пропуска через границу зарубежных грузовых автомобилей и перезагрузки их грузов на отечественные транспортные средства, а также отправления иностранных водителей обратно в Россию до завершения перезагрузки грузов и возврата прицепов.



Кроме того, рабочая группа будет организовать распределение импортных грузов по всей стране и отправление отечественных водителей в домашнюю изоляцию на неделю после окончания поставок грузов внутри страны.



В рамках этой работы более 20 автомобилей с импортными медпрепаратами, оборудованием и продовольствием оформлены и пропущены через границу.







Фото: montsame.mn

В пограничном сухопутном «порту» Алтан-Булаг на монголо-российской границе началась испытательная перевалка грузов, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на министерство дорожно-транспортного развития Монголии. Для урегулирования этого вопроса создана специальная рабочая группа во главе с госсекретарем минтранса С.Батболдом, которая в настоящее время оперативно работает на месте.Работа этой группы направлена на внесение изменений в организацию грузоперевозок в Алтан-Булаге путем пропуска через границу зарубежных грузовых автомобилей и перезагрузки их грузов на отечественные транспортные средства, а также отправления иностранных водителей обратно в Россию до завершения перезагрузки грузов и возврата прицепов.Кроме того, рабочая группа будет организовать распределение импортных грузов по всей стране и отправление отечественных водителей в домашнюю изоляцию на неделю после окончания поставок грузов внутри страны.В рамках этой работы более 20 автомобилей с импортными медпрепаратами, оборудованием и продовольствием оформлены и пропущены через границу. Напомним , российско-монгольская граница закрыта с 16 ноября по инициативе Монголии, которая пытается не допустить распространения коронавируса в стране. Ранее предполагалось, что граница откроется 18 января.Фото: montsame.mn