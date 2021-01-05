05.01.2021
В Бурятии на монголо-российской границе началась перевалка международных грузов

В Бурятии на монголо-российской границе началась перевалка международных грузов

Зарубежные автомашины разгружают в Алтан-Булаге,  отправляя их водителей в Россию до возврата прицепов
В пограничном сухопутном «порту» Алтан-Булаг на монголо-российской границе началась испытательная перевалка грузов, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на министерство дорожно-транспортного развития Монголии. Для урегулирования этого вопроса создана специальная рабочая группа во главе с госсекретарем минтранса С.Батболдом, которая в настоящее время оперативно работает на месте.

Работа этой группы направлена на внесение изменений в организацию грузоперевозок в Алтан-Булаге путем пропуска через границу зарубежных грузовых автомобилей и перезагрузки их грузов на отечественные транспортные средства, а также отправления иностранных водителей обратно в Россию до завершения перезагрузки грузов и возврата прицепов.

Кроме того, рабочая группа будет организовать распределение импортных грузов по всей стране и отправление отечественных водителей в домашнюю изоляцию на неделю после окончания поставок грузов внутри страны.

В рамках этой работы более 20 автомобилей с импортными медпрепаратами, оборудованием и продовольствием оформлены и пропущены через границу.

Напомним, российско-монгольская граница закрыта с 16 ноября по инициативе Монголии, которая пытается не допустить распространения коронавируса в стране. Ранее предполагалось, что граница откроется 18 января.

Фото: montsame.mn
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