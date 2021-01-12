В Улан-Удэ пассажир такси угнал его на АЗС

Водитель, выполнявший заказ, рассчитывался на кассе за бензин



В Улан-Удэ в полицию обратился 19-летний горожанин, подрабатывающий частным извозом, и сообщил об угоне автомобиля. Он рассказал, что пассажир угнал на заправке на проспекте Автомобилистов его иномарку, пока он рассчитывался на кассе за бензин (ключ зажигания водитель взял с собой).



Полицейские обнаружили машину на следующий день на одной из улиц поселка Никольск. В ходе осмотра из салона были изъяты отпечатки пальцев возможного подозреваемого, в настоящее время привлекающегося к уголовной ответственности за имущественные преступления в Октябрьском и Железнодорожном районах. Вскоре 20-летнего улан-удэнца задержали.



Молодой человек признался, что вечером распивал со знакомым спиртное, после чего заказал такси. На АЗС он неправомерно завладел чужим автотранспортом, который по приезду домой бросил неподалеку от места проживания.



Угонщик нигде не работает, ранее он не судим.



Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается, сообщили в МВД по Бурятии.



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