В Бурятии заведения общепита продолжат работать до 23:00

Такое решение принято на республиканском оперштабе





12 января Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией внес изменения в режим работы организаций общественного питания.

Напомним, с 20 декабря по 10 января заведениям общепита разрешили работать до 23:00.«С учетом сохранения эпидпроцесса без тенденций к большому росту заболеваемости, этот режим работы принят на постоянной основе», сообщили в пресс-службе республиканского правительства.При этом все ранее введенные требования к работе общепита сохраняются. В их числе требование рассадки за одним столом не более четырех человек, без учета детей, а для кафе и ресторанов внутри торговых центров, - не более двух человек.Также предприятиям общепита запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом.Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания будет контролироваться эпидемиологической службой.Фото: «Номер один»