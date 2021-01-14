14.01.2021
В Улан-Удэ задержаны серийные автоворы

В Улан-Удэ задержаны серийные автоворы

Сотрудники полиции выявили причастность злоумышленников к 15 фактам краж из автомобилей

В Улан-Удэ ночью 10 января в полицию поступила информация о краже аккумулятора из автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома. По установленным на дорогах камерам видеонаблюдения сотрудники угрозыска  отследили передвигавшихся на автомашине подозреваемых и по горячим следам на одной из улиц города в ходе преследования задержали . Молодые люди пытались скрыться, сообщили в МВД по Бурятии.

Горожане возрасте 17 и 18 лет были доставлены в отдел внутренних дел, а позже из багажника машины следователь изъял автомобильные компрессоры, коврики и магнитолы, флеш-карты, музыкальные автоколонки, сабвуфер и другое имущество, которое, как выяснилось, было похищено у автовладельцев на территории Октябрьского и Железнодорожного районов.

Сотрудниками полиции  выявлена причастность злоумышленников к 15 фактам краж из автомобилей,  совершенных в Улан-Удэ при подобных обстоятельствах с 29 декабря по 10 января. Причиненный ущерб устанавливается.

Отметим, что правоохранителями у подозреваемых дополнительно изъято похищенное имущество, в том числе, в ходе обысков по местам жительства, а также из точки скупки, куда фигуранты сдавали вещи по чужому паспорту. Среди них: спойлеры, которые они снимали с иномарок; ценные вещи, оставленные хозяевами в салонах транспортных средств; аккумуляторы; автомобильные запчасти и инструменты).

Ранее фигуранты уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, из благополучных семей. Нигде не работают и не учатся.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба». Устанавливается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории столицы Бурятии. Следствие продолжается.

Фото: МВД по Бурятии

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