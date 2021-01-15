В Улан-Удэ после нападения собак на людей, увеличивают выпуск автобусов

Сократить интервалы их движения попросили жители самого пострадавшего микрорайона Забайкальский



В Улан-Удэ на народном сходе в микрорайоне Забайкальский жители попросили мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова сократить интервал движения автобусов. Сегодня здесь добавлен один автобус по маршруту № 27



Таким образом, подвижной состав маршрута увеличится до пяти автобусов ПАЗ, интервал движения сократится, сообщили в городской администрации.



Отправление автобусов с конечной остановки «Первое поле» будет осуществляться в 10.00, 10.30, 11.10, 11.45, 12.20, 13.10, 16.10, 16.40, 17.25, 17.55, 18.25, 19.10, 19.40, 20.10.



График работы автобусов на последующие дни будет корректироваться. С информацией о графике работы автобусов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Улан-Удэ в разделе «Транспорт».



Отметим, микрорайон Забайкальский обслуживает маршрут № 16, на котором работает восемь автобусов большого класса ЛиАЗ. Также организована работа одного автобуса ПАЗ по новому маршруту № 24 «Птицефабрика - Мелькомбинат - мкр. Забайкальский».



В октябре 2020 года маршрут № 27 «1-й участок ст. Дивизионная - мкр. Светлый» был продлен с мкр. Светлый до Первого поля, количество автобусов ПАЗ на маршруте было увеличено с двух до четырех единиц.



Учитывая обращения жителей микрорайонов Светлый, Комушка, Первое поле, с 25 ноября работа маршрута № 27 организована по новому графику и схеме. Работа двух из четырех автобусов ПАЗ была организована по укороченной схеме маршрут № 27 сообщением «Первое поле – мкр. Комушка - пл. Советов», сообщает Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ.



Фото: ulan-ude-info.ru

