В Улан-Удэ четыре автобуса будут подвозить детей из поселка Забайкальский в школу

Мэрия решила вопрос с выделением транспорта и получением маршрутного листа
В Улан-Удэ решен вопрос о подвозе детей в школу №55 из микрорайона Забайкальский, где зафиксированы случаи нападения бродячих собак на людей. Особенно сильно пострадали 20-летняя девушка и 11-летний мальчик.
На время действия в Улан-Удэ режима повышенной готовности из-за ситуации с безнадзорными животными маршрут движения автобусов, занимающихся подвозом детей в поселок Забайкальский, будет продлен. Такое решение принято сегодня в администрации города, сообщили в ее пресс-службе.
«Для получения разрешения подвоза детей на любом специализированным транспорте необходимо, чтобы прошла комиссия, и сегодня эта комиссия состоялась. Предварительно есть информация, что маршрут по подвозу детей согласован. То есть, на время действия режима повышенной готовности автобусы будут довозить детей практически до дальней точки жилого микрорайона», - пояснила председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
Также по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова помимо одного школьного автобуса вместимостью 21 человек перевозкой учеников школы №55 займутся еще три автобуса транспортной компании «Автомаяк». Подвоз будет осуществляться сразу по четырем маршрутам: школа – 1 поле (первая смена – 53 человек, вторая смена – 74), школа – дачи (1 смена – 41 человек, 2 смена – 49), школа – мкрн Тепличный (первая смена – 60 человек, вторая смена – 56), а также школа – ДНТ «Оптимист» (первая смена – 22 человек, вторая смена – 26).
«У всех разное расстояние, и чтобы одномоментно подвоз велся именно с этих четырех маршрутов, которые определила школа, школьного автобуса недостаточно. Мы заключаем контракт с транспортной компанией «Автомаяк» - специализированным предприятием, которое имеет право на подвоз детей. Осуществление подвоза по четырем направлениям на время действия режима повышенной готовности начнется с понедельника, 18 января. Маршрутный лист на подвоз детей сейчас устно с комиссией согласован, и до конца дня мы ожидаем получить уже транспортный лист», - сказала Татьяна Митрофанова.
Всего в школе №55 обучается 861 ученик, из них 381 нуждаются в подвозе.
Напомним, сегодня же был решен вопрос о сокращении интервалов движения маршрутных автобусов в Забайкальский.
Фото: ulan-ude-info.ru
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