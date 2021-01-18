Бывший мэр Улан-Удэ живет в Москве «в спокойствии и гармонии»

Александр Голков рассказал, как провел два года после отставки



Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков, наконец, рассказал, чем занимался почти два года после своей отставки. Экс-чиновник сделал это на своей странице в Facebook, которую, как уже сообщал «Номер один» , он «оживил» 31 декабря после двухлетнего перерыва.

– Наверняка у всех много вопросов, где я был эти два года, чем занимался, что со мной было и так далее. В этом посте расскажу вам кратко об этом промежутке времени моей жизни, а также следите за моими постами дальше, буду периодически выкладывать интересные факты своей биографии, писать свои мысли, рассуждать на те или иные темы. Итак, оставив работу в моем родном Улан-Удэ, где я прожил 54 года, меня ждали большие и очень интересные перемены. Я переехал в Москву и начал все с чистого листа. Пожалел ли я? Нет, ни разу. Все произошло так, как и должно было быть. Эти два года в полнейшем спокойствии и гармонии я живу в Москве, – рассказывает Александр Голков.



Экс-чиновник отметил в своем посте, что намеренно взял тайм-аут и не появлялся публичной сфере.



– За всю свою жизнь мне не удавалось столько времени проводить вместе со своей семьей. Только сейчас я понял сполна, что значит быть по-настоящему счастливым и жить так, как ты хочешь. Но это совсем не значит, что работу свою я не любил, – пишет Голков. – Напротив, я по натуре лидер, поэтому должность мэра Улан-Удэ предполагала быть персонально ответственным за все, руководить людьми и отвечать за происходящее, не спать ночами и посвящать себя полностью работе, быть погружённым 24/7 в развитие города и продолжать работать без отпуска. Эти маленькие «прелести», заняли у меня много лет жизни. Я полностью отдавался работе и делал все на совесть, думаю, все видели мои результаты и мне не стыдно за них. Если кто-то сможет сделать лучше - пожму руку и признаю первенство. После переезда в Москву, я взял тайм-аут в публичной сфере, то есть проходил этап перезагрузки: приходил в себя после прежней жизни, отдыхал, набирался сил, был с семьей и радовался жизни. Как все заметили, я начал проявлять активность в соцсетях. Этап перезагрузки завершён. Я готов двигаться дальше и созидать.



В ответ на комментарии пользователей бывший градоначальник добавляет, что скучает по родным местам и друзьям.



Напомним, Александр Голков добровольно ушел в отставку с поста мэра в конце февраля 2019 года после того, как на выборах глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал Игоря Шутенкова. После нового года он не только активно стал писать в фейсбуке, но и начал



Фото: с личной страницы Александра Голкова в фейсбуке – Наверняка у всех много вопросов, где я был эти два года, чем занимался, что со мной было и так далее. В этом посте расскажу вам кратко об этом промежутке времени моей жизни, а также следите за моими постами дальше, буду периодически выкладывать интересные факты своей биографии, писать свои мысли, рассуждать на те или иные темы. Итак, оставив работу в моем родном Улан-Удэ, где я прожил 54 года, меня ждали большие и очень интересные перемены. Я переехал в Москву и начал все с чистого листа. Пожалел ли я? Нет, ни разу. Все произошло так, как и должно было быть. Эти два года в полнейшем спокойствии и гармонии я живу в Москве, – рассказывает Александр Голков.Экс-чиновник отметил в своем посте, что намеренно взял тайм-аут и не появлялся публичной сфере.– За всю свою жизнь мне не удавалось столько времени проводить вместе со своей семьей. Только сейчас я понял сполна, что значит быть по-настоящему счастливым и жить так, как ты хочешь. Но это совсем не значит, что работу свою я не любил, – пишет Голков. – Напротив, я по натуре лидер, поэтому должность мэра Улан-Удэ предполагала быть персонально ответственным за все, руководить людьми и отвечать за происходящее, не спать ночами и посвящать себя полностью работе, быть погружённым 24/7 в развитие города и продолжать работать без отпуска. Эти маленькие «прелести», заняли у меня много лет жизни. Я полностью отдавался работе и делал все на совесть, думаю, все видели мои результаты и мне не стыдно за них. Если кто-то сможет сделать лучше - пожму руку и признаю первенство. После переезда в Москву, я взял тайм-аут в публичной сфере, то есть проходил этап перезагрузки: приходил в себя после прежней жизни, отдыхал, набирался сил, был с семьей и радовался жизни. Как все заметили, я начал проявлять активность в соцсетях. Этап перезагрузки завершён. Я готов двигаться дальше и созидать.В ответ на комментарии пользователей бывший градоначальник добавляет, что скучает по родным местам и друзьям.Напомним, Александр Голков добровольно ушел в отставку с поста мэра в конце февраля 2019 года после того, как на выборах глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал Игоря Шутенкова. После нового года он не только активно стал писать в фейсбуке, но и начал осваивать популярный ТикТок , где уже выложил несколько видео.Фото: с личной страницы Александра Голкова в фейсбуке