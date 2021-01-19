19.01.2021
В Улан-Удэ станция по борьбе с болезнями животных работает без выходных

В Улан-Удэ станция по борьбе с болезнями животных работает без выходных

Решение принято из-за роста числа горожан, желающих «паспортизировать» четвероногих друзей

В столице Бурятии городская станция по борьбе с болезнями животных перешла на работу без выходных из-за роста числа горожан, желающих зарегистрировать животных, сообщили в администрации Улан-Удэ.

Пройти процедуру регистрации питомца можно с 8:30 до 16:40 по адресу ул. Зои Космодемьянской, 12. Телефон регистратуры: 83012 43-79-71. Также процедуру регистрации можно пройти в филиале станции по ул. Родины, 1.

«Ответственность граждан возросла. Мы работали в новогодние праздники, специалистами станции подворный велся обход для выявления незарегистрированных животных и вакцинации не привитых животных от бешенства. В день регистрируем более 100 собак», – рассказал начальник лечебно-профилактического отдела Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных Антон Шабанов.

Государственная регистрация домашних животных производится на безвозмездной основе. Владельцы животных оплачивают только стоимость жетона (50 рублей) или чипа (315 рублей).

«Процедуры проводятся в рамках идентификации домашних животных. К домашним животным относятся собаки и кошки. Обязательная регистрация по постановлению правительства Бурятии от касается только собак, остальные виды животных должны быть зарегистрированы по желанию владельца, – отметил Антон Шабанов. - Жетон с уникальным идентификационным номером закрепляют на ошейнике собаки. К нему прилагается удостоверение, которое находится у владельца. При утере жетона его можно восстановить, изготовить самостоятельно, указав на нем этот уникальный номер».

Второй вариант идентификации животных – это чипирование.

«Вот в этом шприце, в этой игле уже находится микродатчик. Он не больше рисового зернышка. Электронный датчик вводится подкожно в области холки. Плюс чипирования в том, что помимо базы данных, в которую мы вносим всех владельцев, мы единственная клиника, которая имеет доступ в международную базу данных AnimalFace. Там объединены данные более 160 стран. Очень просто по этим чипам найти владельца практически по всему миру», – пояснил врач.

Процедура чипирования безопасная, инъекция такая же, как при лечении животных путем внутримышечных подкожных инъекций.
Владелец домашнего животного, который приобрел незарегистрированную собаку, обязан ее зарегистрировать в течение 30 календарных дней со дня приобретения. Кроме того, собака по достижению возраста двух месяцев обязательно должна быть вакцинирована против бешенства бесплатно в государственном ветеринарном учреждении.

Отметим, все собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица подлежат отлову.

Фото: ulan-ude-info.ru
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