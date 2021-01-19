В Кяхте дома насмерть замерзла пожилая пьющая пара

Не исключено, что после употребления спиртного мужчина и женщина не затопили печь



В Бурятии в квартире одного из домов в городе Кяхта обнаружены тела 58-летнего мужчины и 62-летней женщины. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть людей наступила от переохлаждения организма. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, пожилые люди проживали вместе в квартире одного из домов с печным отоплением. Они злоупотребляли спиртным, и на протяжении последнего месяца соседи постоянно встречали их в состоянии алкогольного опьянения. В квартире при осмотре обнаружено множество пустых склянок из-под спиртосодержащего антисептического средства.



Тело женщины находилось в коридоре под покрывалом, тело мужчины располагалось на диване. Печь оказалась давно не топленной, встроенный в нее котел замерз, и трубы системы отопления во многих местах лопнули. Не исключено, что в один из дней после употребления спиртного мужчина и женщина не затопили печь и уснули. В результате снижения в квартире температуры первой скончалась женщина. Обнаружив ее тело в коридоре, сожитель накрыл покойную пледом, после чего, не обратившись за помощью и не сообщив о происшествии, лег спать дальше и замерз. А 15 января их тела обнаружил участковый уполномоченный полиции во время поквартирного обхода.



Устанавливается полная картина происшествия.



Отметим, в Бурятии стоят крещенские морозы. По северу республики ночные температуры опускаются ниже минус 40 градусов.



Фото: buryatia.sledcom.ru

