В Улан-Удэ суд рассмотрит дело о «саморасцепе» платформ с тепловозом

Платформы столкнулись с грузовым автомобилем, ущерб превысил 9 млн рублей





Бурятский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка транспортного цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода («Желдорреммаш»).



Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, мужчина обвиняется в «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).



Предварительное расследование проводилось Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



По версии следствия, обвиняемый при проведении маневровых работ в июне 2020 года на территории Улан-Удэнского ЛВРЗ не обеспечил своевременную замену негодных шпал на железнодорожном пути и оборудование железнодорожного подвижного состава автоматическими тормозами. А также - допустил нарушение высоты оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов, что привело к саморасцепу груженых платформ с тепловозом.



В результате саморасцепа груженые платформы столкнулись с грузовым автомобилем. Размер материального ущерба превысил 9,3 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.



Фото: old-visual.rzd.ru





