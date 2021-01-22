22.01.2021
В Улан-Удэ суд рассмотрит дело о «саморасцепе» платформ с тепловозом

В Улан-Удэ суд рассмотрит дело о «саморасцепе» платформ с тепловозом

Платформы столкнулись с грузовым автомобилем, ущерб превысил 9 млн рублей
Бурятский транспортный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка транспортного цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода («Желдорреммаш»).

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, мужчина обвиняется в «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Предварительное расследование проводилось Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, обвиняемый при проведении  маневровых работ в июне 2020 года на территории Улан-Удэнского ЛВРЗ не обеспечил своевременную замену негодных шпал на железнодорожном пути и оборудование  железнодорожного подвижного состава автоматическими тормозами. А также -  допустил нарушение высоты оси автосцепки над уровнем верха головок рельсов, что привело к саморасцепу груженых платформ с тепловозом.

В результате саморасцепа груженые платформы столкнулись с грузовым автомобилем. Размер материального ущерба превысил 9,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд  Улан-Удэ.

Фото: old-visual.rzd.ru


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