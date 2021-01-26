В Улан-Удэ на перекрестке в районе Элеватора продолжаются чудеса

Ехавший на «красный» водитель едва избежал столкновения с маршруткой (видео)





Камера ЦАФАП, расположенная на перекрестке в районе Элеватора в Улан-Удэ, запечатлела очередного нарушителя, по вине которого едва не произошло ДТП. Как видно на видео, водитель автомобиля «Ниссан» выехал на красный сигнал светофора и чуть не врезался в маршрутку, ехавшую со стороны ул. Гагарина. Столкновения удалось избежать лишь чудом.









Напомним, схожее нарушение на этом же перекрестке камера зафиксировала 17 января. Тогда водитель автомобиля «Тойота Алион» в нарушение ПДД продолжил движение на красный сигнал светофора и создал аварийную ситуацию. Лишь по счастливой случайности ему удалось избежать столкновения с другими машинами. Для этого водителю пришлось выехать на встречную полосу, но и там он тоже никого не задел.









Как сообщили в ГИБДД Бурятии, данное нарушение произошло днем 24 января. Водителя привлекут к ответственности по ст. 12.12 КоАП. В Госавтоинспекции отметили, что ранее данный водитель неоднократно попадался в объективы камер ЦАФАП.Фото и видео: ГИБДД Бурятии