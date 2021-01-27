В Улан-Удэ завтра массово проверят водителей

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий» - предупреждает МВД





В Улан-Удэ 28 января вечером пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС «в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий», сообщает МВД по Бурятии.



На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку соблюдения правил дорожного движения водителями. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД, в том числе, правил безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров.



Госавтоинспекция Бурятии призывает водителей к соблюдению требований дорожной безопасности и внимательности за рулем транспортных средств.



Фото: МВД по Бурятии



