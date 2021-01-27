27.01.2021
В Улан-Удэ завтра массово проверят водителей

В Улан-Удэ завтра массово проверят водителей

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий» - предупреждает МВД
В Улан-Удэ 28 января вечером пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС «в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий», сообщает МВД по Бурятии.

На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку соблюдения правил дорожного движения водителями. Особое внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД, в том числе, правил безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Госавтоинспекция Бурятии призывает водителей к соблюдению требований дорожной безопасности и внимательности за рулем транспортных средств.

Фото: МВД по Бурятии

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