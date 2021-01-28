ГИБДД рассказала, как проехать перекресток в центре Улан-Удэ и избежать побоев

Сотрудники мэрии и Госавтоинспекции обследуют опасный участок





ГИБДД дало разъяснения относительно правильного проезда по улице Ербанова в Улан-Удэ, где недавно произошло ДТП, завершившаяся избиением водителя , который не был в нем виноват.

Дорожный знак, предписывающий движение по полосам из-под путепровода со стороны ул. Борсоева проектом организации дорожного движения Улан-Удэ не предусмотрен. В связи с чем Госавтоинспекцией направлено предписание на его демонтаж. Также сотрудниками ГИБДД совместно со структурными подразделениями администрации Улан-Удэ будет осуществлен выезд для обследования по вопросам организации дорожного движения на данном участке», - сообщили в ГИБДД республики.





По сообщению МВД Бурятии, водителя «Камри» привлекли к ответственности за нарушение правил маневрирования. Второй участник происшествия обратился в медицинское учреждение, по факту его избиения проводится проверка.









«Из-за неразличимости дорожной разметки на данном участке дороги транспортные средства могут встать в 3 ряда, так как позволяет ширина проезжей части. Соответственно, при повороте направо транспортные средства двигаются по своим полосам, в том числе по трамвайным линиям. То есть транспортные средства, двигающиеся по крайней левой полосе, могут продолжить движение как по трамвайным путям, так и перестроиться во второй ряд, соблюдая правила маневрирования и уступая дорогу ТС, следующему посередине (по помехе справа).Напомним, на днях в этом месте произошло ДТП с участием «Тойоты Камри» и «Тойоты Приуса». Водитель «Камри», ехавший по крайней левой полосе, при повороте начал перестраиваться в средний ряд, не уступив «Приусу», и зацепил его. После столкновения водитель «Приуса» вышел из машины и начал осматривать повреждения. В это время к нему подошел водитель «Камри». Мужчина, несмотря на то, что сам оказался виновником аварии, был настроен крайне агрессивно и начал обвинять в ДТП водителя «Приуса», с ходу поливая оппонента отборным матом. Затем агрессор сильно толкнул водителя «Приуса», который чуть не вылетел на полосу движения автомобилей, а после несколько раз ударил его.Фото: ГИБДД Бурятии, скриншоты видео «Аноним 03»