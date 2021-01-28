В Улан-Удэ владельцу угнанной машины пришлось оплатить ущерб, причиненный угонщиком

Хозяин беспечно оставил свое авто вместе с ключами у дома приятеля







Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Советского суда Улан-Удэ по иску о возмещении ущерба хозяйке жилого дома, в который врезался автомобиль. Несмотря на то, что машину угнали, выплатить пострадавшим крупную сумму придется не только угонщику, но и владельцу транспортного средства.

Согласно материалам дела, 17 июня 2018 в 10 часов 33 минуты водитель автомашины «Тойота Виста Ардео» врезался в частный жилой дом. Ущерб строению эксперты позже оценят в 146 тысяч рублей.Как выяснилось, машину попавший в ДТП улан-удэнец угнал у своего приятеля. Накануне тот приехал к нему в гости, а после совместного распития спиртного вернулся домой на такси, оставив автомобиль вместе с ключами у дома товарища. Утром следующего дня улан-удэнец без спроса взял в машину друга, чтобы отвезти знакомую. По дороге он не справился с управлением, вылетел с трассы, врезался в жилой дом, после чего сбежал.Угонщика поймали и судили, приговорив, с учетом прошлой судимости, к полутора годам ограничения свободы и штрафу в 8 тысяч рублей.А вот возмещать причиненный дому ущерб пришлось не только угонщику, но и владельцу машины.«При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность по возмещению вреда может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности, в долевом порядке в зависимости от степени вины каждого из них. Например, если владелец транспортного средства оставил автомобиль на неохраняемой парковке открытым с ключами в замке зажигания, то ответственность может быть возложена и на него», - сказано в материалах дела.В итоге суд постановил: взыскать с обоих ответчиков материальный ущерб, расходы на экспертизу, услуги адвоката и оплату госпошлины в общей сумме 163 тысячи рублей, по 81,5 тысяч рублей с каждого.Отметим, угонщик выплатой только этой суммы не ограничится. Владелец машины предъявил ему иск о взыскании 525 тысяч рублей ущерба за разбитый автомобиль. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме.Фото: «Номер один»