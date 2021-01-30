В Бурятии начали ликвидировать МУПы

Улан-Удэ активно бьется за МУП «Городские маршруты»



В республике готовятся ликвидировать (или реорганизовать) множество МУПов. Реформа инициирована федеральными властями и коснется МУПов, ведущих деятельность на конкурентных рынках. В этом же ключе рассмотрят и ГУПы. Впрочем, государственных унитарных предприятий гораздо меньше, чем муниципальных унитарных предприятий.



МУПы мешают здоровой конкуренции



Пересмотр списков МУПов не является инициативой республики или муниципалитетов, которых осенила мысль внести в жизнь чуть больше конкуренции или чего-то еще в этом роде (МУПы и ГУПы весьма своеобразная привилегированная «каста» на фоне прочих предприятий). Это федеральная законодательная новинка, «продвигаемая» Федеральной антимонопольной службой.



В прошлом году Бурятия приняла аналогичный республиканский закон. Предприятия Бурятии, созданные до вступления в силу «антиМУПовского» федерального закона и осуществляющие деятельность на товарных рынках в условиях конкуренции, подлежат ликвидации (или реорганизации). Срок – до 2025 года.



Реформе подлежат не все ГУПы и МУПы страны. Есть исключение для тех, кто работает в интересах обороноспособности, безопасности государства, защиты нравственности, здоровья граждан и т. д.



Летом 2020 года глава республики Алексей Цыденов одобрил план мероприятий по данной реформе.



Аналитиков реформируют



Бурятия является учредителем (собственником) двух ГУПов – «Бурят-Фармация» (в ведении Минздрава республики) и «Республиканского аналитического центра» (курируется Минприроды региона).



Буквально на днях стало известно, что «Аналитический центр» планируется реорганизовать в акционерное общество. Необходимые процедуры начнут во второй половине 2023 года. Почему не в нынешнем году?



- Спросили мнение отраслевого органа, и Минприроды предложило эту дату. Мы согласились. После преобразования в акционерное общество 100%-ный пакет акций поступит в собственность республики. Имущество будет принадлежать уже акционерному обществу, управляемому республикой. Сейчас является республиканской собственностью, находящейся в хозяйственном ведении ГУПа. Решение о дальнейшей судьбе имущества, в зависимости от его характера, будут принимать органы управления общества в соответствии с существующим законодательством, уставом, - сообщили «Номер один» в Минимущества Бурятии.



Заметным объектом недвижимости, который, очевидно, перейдет в собственность будущего АО «Республиканский аналитический центр», является здание в хорошем месте в г. Улан-Удэ - на ул. Терешковой.



Контрольный пакет акций республика вряд ли когда-либо потеряет. Но возможен ли вариант, когда часть акций «Центра» все же будет продана какому-нибудь бизнесмену-инвестору? В Минимущества затруднились ответить на этот вопрос. Это будет зависеть от взглядов АО на свою дальнейшую деятельность.



Важно и наличие заинтересованных инвесторов. Выставить некий пакет акций на продажу недостаточно. Для примера, структуры «РЖД» который год выставляют на продажу пакет акций ПАО «ТГК-14», но никак не могут реализовать.



У Бурятии проблемы с наркотиками



Судьба «Бурят-Фармации» куда туманнее. Загвоздка в том, что предприятие работает и с наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами - на эту сферу распространяется госмонополия.



- Был селектор с центральным аппаратом ФАС России, присутствовали мы, Минимущества республики, и там задали вопрос, что делать с «Бурят-Фармацией». Ответили, что ГУП может остаться, но осуществлять только этот вид деятельности. Однако предприятие является все же коммерческим и должно зарабатывать, Как оно будет выживать, занимаясь исключительно той деятельностью, на которую распространяется госмонополия, непонятно. Этот вопрос стоит, о нем все знают и, наверное, будут решать, что делать с подобными предприятиями, - отметила Инесса Баглаева, замруководителя УФАС по Бурятии.



Все ГУПы и МУПы, действующие в республике, около года назад были проанализированы. Как сообщили «Номер один» в УФАС по Республике Бурятия, тогда МУПов насчитывалось 36, и реформа должна была коснуться 19 из них. Один уже ликвидирован.



К слову, федеральный закон, запустивший «перетряску» этого сегмента предприятий, одновременно наложил запрет на создание новых МУПов (за рядом исключений). Но после введения запрета в Бурятии создали два МУПа. Выяснилось, что они образованы для обеспечения тепловодоснабжения потребителей, предоставляли услуги естественной монополии.



Однако, помимо этого, у них предусмотрены и другие виды деятельности. Выдать ли им предупреждение – это будет определено после проведения анализа, а он делается за период не менее, чем один год деятельности. Год еще не прошел, отметили специалисты.



Схватка за МУП «Городские маршруты»



Перечень исключительных случаев, когда ГУПы, МУПы смогут работать, короток. Среди них перевозка пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваи, троллейбусы), метрополитеном и монорельсовым транспортом.



«Управление трамвая г. Улан-Удэ» сохранит свою деятельность в статусе муниципального унитарного предприятия, заверили в мэрии.



Его «водоканальный» собрат, судя по всему, также уцелеет.



Но в столице республики существуют еще два МУПа: «Городские маршруты» - пассажироперевозки и «Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ», занятый не совсем понятно чем.



Насколько известно нашему изданию, первоначально КСК планировали к 1 января 2025 года наделить статусом муниципального учреждения и провести корректировку основного вида деятельности. Но теперь не исключается и акционирование. Хотя заветное желание – это внесение поправок в реформу, позволивших оставить КСК МУПом.



Но если КСК - локальный случай, то МУП «Городские маршруты» - более значимая тема. И тут улан-удэнские власти начали активно сопротивляться. Горадминистрация направила в вышестоящие органы госвласти предложение об изменении условий реформы.



Чиновники ходатайствуют о расширении перечня видов деятельности, для осуществления которых разрешено иметь ГУПы и МУПы.



Перечень надо дополнить услугой по регулярной перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом. В случае принятия правительством РФ такого решения комитетом по транспорту как учредителем предприятия не будут предприниматься действия, направленные на реорганизацию МУП «Городские маршруты», надеются власти г. Улан-Удэ.



Указанный МУП сегодня играет заметную роль в жизни отдаленных микрорайонов столицы Бурятии. Так, он обслуживает мкр. Забайкальский, Сосновый Бор, Звездный, садоводческие товарищества Левого Берега, острова Богородский и Комсомольский, Подсобное хозяйство мкр. Восточный и других, где отсутствуют альтернативные маршруты.



Как отметили в мэрии, основой транспортной системы любого крупного города является пассажирский транспорт большой провозной способности. Для г. Улан-Удэ – это трамвай и автобусы большого (10 - 16 метров) и среднего (7,5 - 10 метров) класса.



Сегодня ими располагают только MУП «Управление трамвая» (81 вагон большого и особо большого класса) и MУП «Городские маршруты» (91 автобус большого и среднего класса). У частных перевозчиков г. Улан-Удэ отсутствует финансовая возможность приобретения и технические ресурсы для обслуживания автобусов большого и среднего класса, содержания соответствующего гаражного парка. Поэтому ими используются автобусы малого класса (5 - 7,5 метра): Hyundai County, FIAT, «ГАЗель», провозная способность которых в четыре - пять раз ниже, чем у автобусов большого и среднего класса, аргументируют в мэрии.



Власти напоминают, что в бурятской столице с 2018 года у частных перевозчиков отмечается устойчивый отток подвижного состава. Это напрямую связано с ужесточением требований к деятельности в сфере регулярных перевозок. Как итог - парк автобусов частных перевозчиков сократился почти на 30%, сказали чиновники.



Стрессовый «коронавирусный» 2020 год, по мнению властей, показал неустойчивость работы частных перевозчиков в условиях ограничительных мероприятий.



Снижение пассажиропотока в весенний период тогда достигло 70%, а в осенний – 30 % в сравнении с аналогичными периодами предшествующего года. Правительству Бурятии и муниципалитету пришлось экстренно вырабатывать меры финансовой поддержки перевозчиков, чтобы стабилизировать ситуацию с сокращением количества пассажирского транспорта.



«Городской комбинат школьного питания», как отмечено на официальном сайте г. Улан-Удэ, существует в форме муниципального казенного предприятия. Однако его, насколько известно нашему изданию, тоже предполагается акционировать или вообще ликвидировать.



Реформа должна завершиться к 2025 году. Если в Бурятии останутся «некорректные» ГУПЫ или МУПы, то бурятское УФАС обещает принять к ним меры. Реализация федерального закона находится на контроле у ведомства.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

