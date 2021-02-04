В Улан-Удэ голодающего блогера снова увезли в больницу

По предварительной информации, Дмитрия Баирова все-таки госпитализировали





Бурятского блогера Дмитрия Баирова, арестованного на 25 суток за участие в несанкционированной акции протеста, снова увезли в больницу.



В соцсетях друзья блогера выложили видеоролик, из которого следует, что Баирова поместили в Железнодорожную больницу. На видео молодой человек находится внутри медучреждения и длительное время ищет, в какое отделение направили блогера. Затем он встречает Баирова в коридоре в сопровождении медработника.



Информацию о госпитализации блогера «Номер один» подтвердила правозащитница Надежда Низовкина.



– Насколько известно, Баиров госпитализирован в терапевтическое отделение. Судя по всему, они все-таки сменили амбулаторное лечение на стационарное, – рассказала Надежда Низовкина.



По словам правозащитницы, Баиров не собирается прекращать голодовку, начатую несколько дней назад.



Напомним, Дмитрия Баирова отправили под арест за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, состоявшейся 23 января. Его привлекли к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ – повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Как утверждают друзья блогера, на суде к нему не пустили представителей защиты, в связи с чем он и объявил голодовку.



фото: скрин из видео