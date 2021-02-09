Мэр Улан-Удэ покрутил молитвенный барабан

Накануне Сагаалгана Игорь Шутенков посетил дацан на Верхней Березовке





Накануне праздника Белого месяца мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков по приглашению лам посетил дацан на Верхней Березовке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь строится масштабный Дворец Будды сострадания и милосердия Арьябалын Ордан - Авалокитешвары, где планируется установить статую Будды высотой 21 метр из байкальского кедра.

- Cегодня вместе с Баиром Ламой Цыбиковым посмотрели строительство ещё одного храма на территории городского дацана: Дворца Будды сострадания и милосердия. Статуя Будды, которая будет внутри, может стать единственной в мире, изготовленной из байкальского кедра, и единственной в России по высоте. Думаю, наш дацан, который находится на территории Улан-Удэ, будут посещать еще больше прихожан и гостей столицы, - отметил Игорь Шутенков.





Накануне Сагаалгана все прихожане, приходя в дацан, могут оказать посильную помощь в строительстве, покупая именные кирпичи. На них можно написать свое имя и потом при строительстве их заложат в стены храма.





В новом храме планируется открыть ретритный центр, библиотеку – сделать просветительский буддийский центр. Здесь будут проводить не только молебны, но и различные лекции.На сегодня выполнено около 50 процентов работ, большую помощь оказывают спонсоры.Мэр и настоятель также обсудили вопросы благоустройства прилегающей территории дацана.- С приходом Игоря Юрьевича мы начали очень плотно общаться. Он понимает наши проблемы. Будем работать с мэрией, чтобы благоустраивать территорию нашего дацана, - сказал Баир Лама Цыбиков, настоятель Диважин дугана.Диважин дуган также строился методом народной стройки. Его торжественное открытие состоялось в 2007 году. Около 30 тысяч человек купили кирпичи на его строительство, люди писали на них свои имена и оставляли для закладки в стены дугана.Фото: мэрия Улан-Удэ