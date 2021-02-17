Житель Улан-Удэ погасил долг по алиментам после ареста внедорожника

Нежелание расставаться с Toyota Harrier стало убедительным мотивом для того, что вспомнить о детях



В Улан-Удэ житель поселка Импульс оплатил задолженность в размере свыше 220 тысяч рублей по алиментам после ареста внедорожника, сообщили в УФССП по Бурятии.



Как стало известно, при разводе с супругой суд обязал мужчину к выплатам алиментов на содержание двух сыновей в размере 33% от всех видов заработка. Однако нерадивый отец свои обязательства выполнял несвоевременно и не в полном объеме, а в прошлом году выплаты по алиментам и вовсе прекратились. В результате образовалась задолженность в размере 221 тысячи рублей.



После сигнала об отсутствии выплат по алиментам, судебным приставом было установлено имущественное положение должника. По данным ГИБДД, за должником числился автомобиль марки Toyota Harrier, на который судебный пристав наложил арест и дал 10-дневный срок для добровольной оплаты задолженности. Арест автомобиля побудил отца срочно изыскать денежные средства для уплаты суммы задолженности по алиментам в полном объеме.



На сегодняшний день задолженность по алиментам в полном объеме перечислена на счет взыскателя. Кроме того, мужчина официально трудоустроился - теперь алименты ежемесячно будут выплачиваться из его заработной платы.



Фото: toyotainfo.ru

