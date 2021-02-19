Озеро Фролиха станет героем проекта «Байкальские приключения»

Группа телеканала «Диалоги о рыбалке» сняла репортаж во Фролихинском заказнике



В Бурятии во Фролихинском заказнике работала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке» - режиссер и продюсер Игорь Чернышев, оператор Максим Даиров и режиссер документальных фильмов Илья Яковлев, сообщили в дирекции «Заповедного Подлеморья», которая управляет заказником.



Съемки проводились для проекта «Байкальские приключения». Помимо подледной рыбалки хариуса на Байкале на сопредельной с заказником территории, много времени было отведено съемкам живописных мест Фролихинского заказника, включая жемчужину Северного Байкала - озеро Фролиха. Телегруппа посвятила время и повседневной работе государственных инспекторов – проведение патрулирования территории, прохождения зимних маршрутных учетов животных и других моментов.



По итогам поездки будет выпущена программа, посвященная рыбалке и достопримечательностям заказника.



Государственный природный заказник федерального значения «Фролихинский» расположен в Северо-Байкальском районе Бурятии на северо-восточном побережье Байкала в 40 км от поселка Нижнеангарск и в 45 км от города Северобайкальск. Заказник имеет биологический профиль и предназначен для сохранения и восстановления ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, а также среды их обитания. Территория заказника включена в состав территории Центральной экологической зоны озера Байкал и является частью объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал». Фролихинский заказник был организован в 1976 г., в настоящее время находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Общая площадь заказника составляет 109200 гектаров. На высоте 525 метров над уровнем моря расположено наиболее крупное озеро Байкальского рифтового пояса площадью 16,54 кв.км - Фролиха.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru