В Улан-Удэ архитектор предложил оригинальный проект благоустройства гостиных рядов

По мнению молодого специалиста, в городе нужно уходить от скучных решений





В Улан-Удэ с 26 апреля по 30 мая горожане смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, дизайн-проект одной из территорий, прилегающей к Гостиным рядам, представил молодой архитектор Дмитрий Ильин.





- Нужно привлекать людей на прогулки и вытаскивать их из поглотивших город торговых центров. Я сам работаю в ТЦ «Гэлэкси», и каждый день, гуляя по площади Революции, замечаю, насколько эта территория скучная, устаревшая и превращающаяся просто в парковку. Памятник борцам, павшим за коммунизм, не является пешеходной точкой притяжения, хотя должен быть таковой. Когда я работал в Москве, поразился парку «Зарядье», расположенного прямо у стен Кремля. Там современные округлые формы вписываются и подчеркивают историческое наследие. Я подумал, почему бы у нас не сделать что-то схожее? Привлекательное и современное, - рассказал Дмитрий Ильин.







Архитектор считает, что в Улан-Удэ торговые комплексы полностью взяли на себя функцию общественного пространства, и все внимание переключилось на них. Архитектура потерял свою значимость, а это грозит тем, что город потеряет свою уникальность, потеряет свою душу. Развитие общественных пространств, создание новых функций территории побуждает людей больше гулять, заниматься спортом и проводить досуг на открытом воздухе. И ценить окружающие их здания и город, считает Ильин.





По мнению архитектора, надо делать акцент на качестве городского пространства, уходить от простых и скучных решений, быть смелыми, чтобы люди, приезжающие с других регионов, удивлялись какое у нас прекрасное наследие и современное благоустройство.





В этом году в список на голосование вошли четыре места в разных районах города: сквер «Яблоневый» в мкр. Аэропорт, бульвар «Сиреневый» по ул. Октябрьская, сквер «Зодчий» по пр. Строителей и территория, прилегающая к Гостиным рядам.





Выбрать общественные территории для благоустройства можно будет на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды через «Госуслуги» или на сайте gorodsreda.ru.



Фото: мэрия Улан-Удэ