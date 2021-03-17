«Бурятхлебпром» резко снизил производство хлеба

Причинами стали сильная конкуренция на рынке и развитие собственного производства в торговых сетях



«Бурятхлебпром», обеспечивающий 26% потребности населения Улан-Удэ и близлежащих районов в хлебе и хлебобулочных изделиях, в последние годы резко снизил объем производства. Беспокойство по этому поводу выразил посетивший предприятие Галсан Дареев, министр сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщает пресс-служба ведомства.



«Сегодня предприятие производит 24 тонны продукции в сутки, из них 17 тонн хлеба. Однако еще семь лет назад производство хлеба составляло 34 тонны. Мы видим существенное снижение, которое объясняется сильной конкуренцией на рынке и развитием собственного производства в торговых сетях. В этих условиях предприятие старается оптимизировать свою деятельность, свои затраты и предлагает различные пути увеличения производства продукции, в том числе за счет экспорта в Монголию. Сейчас закуплено два хлебовоза на сумму 3,5 миллиона рублей, из которых 50% субсидированы за счет средств государственной поддержки. До начала пандемии канал сбыта был налажен, но из-за закрытия границ, поставки прекратились», - отметил Галсан Дареев.



Из-за снижения объемов производства часть производственных линий простаивает, но предприятие не может их демонтировать, так как должно быть готово выполнять мобилизационное задание по поставке продукции населению и спецпотребителям в военное время и в случае чрезвычайных ситуаций.



В 2021 году с целью сдерживания роста цен хлебопекарным предприятиям будет компенсироваться часть затрат на реализованный хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения из расчета 2000 рублей за 1 тонну хлеба массовых сортов. Также предусмотрена компенсация 50% стоимости спецавтотранспорта для предприятий, поставляющих продукцию на экспорт, льготные кратскорсочные кредиты на закуп муки и инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию хлебопекарных предприятий.



Ассортимент продукции «Бурятхлебпрома» насчитывает 250 наименований. Качество продукции исследуется в собственной испытательной лаборатории. Кроме основного вида деятельности на предприятии организовано производство мясных полуфабрикатов. «Бурятхлебпром» имеет фирменную торговую сеть, через которую реализуется более половины произведенной продукции. Ежедневно до 3 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий поставляется в бюджетные учреждения республики (детские сады, больницы, школы и др.)



«Собственный автопарк специализированной техники позволяет с меньшими затратами доставлять продукцию в торговые точки и бюджетные организации. Мы стараемся проводить техническое перевооружение и модернизацию производства. Так, два года назад приобретена линия «Рондо» (Швейцария) по производству мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий», - рассказала генеральный директор АО «Бурятхлебпром» Марина Александрова.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

