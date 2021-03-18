В Улан-Удэ водителей массово проверят на трезвость

В пятницу вечером дороги города будут патрулировать сотрудники ГИБДД



Вечером 19 марта в столице Бурятии пройдет массовая проверка автолюбителей. Наряды ДПС будут патрулировать магистральные улицы города. Мероприятие запланировано в целях предупреждения ДТП и пропаганды соблюдения правил дорожного движения.



- На магистральных улицах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку водителей на предмет соблюдения ими ПДД. Будет осуществляться целенаправленная профилактическая отработка отдельных видов нарушений в области дорожного движения - выявление водителей в состоянии опьянения, нарушений ПДД пешеходами, применение ремней безопасности и соблюдение правил перевозки детей, - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения и внимательности на проезжей части.





фото: УГИБДД Бурятии