В Бурятии сотрудники нацпарка спасли рыбаков на льду Байкала

Автомобиль жителей Улан-Удэ оказался в снежном плену из-за начавшейся метели



Сотрудники «Заповедного Подлеморья» (объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника), возвращаясь с работ на отдаленных территориях в труднодоступной малопосещаемой местности северной части Байкала обнаружили на льду озера двух рыбаков, застрявших на своем автомобиле.



Направляясь домой, рыбаки на полноприводном микроавтобусе Honda попали в метель, которая быстро превратила стихийно проложенную дорогу в настоящий снежный плен. В условиях нулевой видимости на холодном ветру со снегом, мужчины провели почти сутки, но были случайно обнаружены.



Машину с рыбаками отбуксировали по заснеженной колее на расстояние почти 20 километров до места, где машина могла самостоятельно передвигаться. Сложность составило то, что к тому времени у рыбаков почти не осталось топлива для движения, настала глубокая ночь, а стрелка термометра опустилась ниже минус 25 градусов. Поэтому было принято решение, что продолжать путешествие в таких условиях опасно.



Сотрудники «Заповедного Подлеморья» обеспечили рыбаков питанием, ночлегом в теплом помещении и возможностью связаться с родными. Утром автомобиль рыбаков заправили и сопроводили до выезда на берег и далее до поселка Усть-Баргузин, где они, сердечно поблагодарив за спасение и пообещав, что впредь будут более осторожными, поехали в Улан-Удэ.



Можно с уверенностью сказать, людям очень повезло, что у них не закончился бензин до приезда помощи и они смогли продержаться в центре бушующей стихии. Весь путь домой у рыбаков растянулся на трое суток, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

