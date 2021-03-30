В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 превысило 36 тысяч

Продолжающееся снижение темпов прироста коронавируса омрачает новость о появлении его британского штамма в Улан-Удэ



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 006. Это на 53 случая больше, чем было в понедельник, 54% (19 087) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 782 человека, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 53 новых случаев коронавируса: 41 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 177 человек.



В стационарах получает лечение 487 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 339. В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 41), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение проходят 437 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 300 (+64) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 676 коек, занято – 487, свободно – 189 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,0%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 842 человек, с нарастающим итогом – 900 958 человек.







Фото: pixabay.com Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 006. Это на 53 случая больше, чем было в понедельник, 54% (19 087) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 782 человека, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из 53 новых случаев коронавируса: 41 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.Круг контактных лиц составляет 1 177 человек.В стационарах получает лечение 487 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 339. В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 41), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.Амбулаторное лечение проходят 437 пациентов с COVID-19.Всего выздоровели от коронавируса 34 300 (+64) человек.В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 676 коек, занято – 487, свободно – 189 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,0%.В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 842 человек, с нарастающим итогом – 900 958 человек. Как сообщал «Номер один» , в Улан-Удэ появился британский штамм COVID-19. Его привезла домой горожанка, вернувшаяся из Чехии; она госпитализирована. Британский штамм коронавирусной инфекции гораздо опаснее обычного.Фото: pixabay.com