В Улан-Удэ ищут 16-летнего подростка

Евгений Дырбеев 23 февраля ушел из дома на улице Автотранспортной и до настоящего времени не вернулся.





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 16-летнего Евгения Дырбеева, который днем 23 февраля ушел из дома на улице Автотранспортной и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светло-русые, глаза карие.



Особые приметы: шрам от операции на локте левой руки.



Был одет: шапка спортивная серого цвета, куртка и кроссовки черные, джинсы синего цвета.



Ранее уходил.



При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)755-88-55, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



