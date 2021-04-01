В Улан-Удэ ищут 16-летнего подростка

Евгений Дырбеев 23 февраля ушел из дома на улице Автотранспортной и до настоящего времени не вернулся.
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 16-летнего Евгения Дырбеева, который днем 23 февраля ушел из дома на улице Автотранспортной и до настоящего времени не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светло-русые, глаза карие.
Особые приметы: шрам от операции на локте левой руки.
Был одет: шапка спортивная серого цвета, куртка и кроссовки черные, джинсы синего цвета.
Ранее уходил.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)755-88-55, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Приметы: азиатской внешности, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светло-русые, глаза карие.
Особые приметы: шрам от операции на локте левой руки.
Был одет: шапка спортивная серого цвета, куртка и кроссовки черные, джинсы синего цвета.
Ранее уходил.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)755-88-55, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
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