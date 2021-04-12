12.04.2021
В Бурятии восстановлено движение поездов на южной ветке Транссиба

В Бурятии восстановлено движение поездов на южной ветке Транссиба

Пассажиров двух поездов Иркутск – Наушки и Наушки – Иркутск перевозили автобусами

В Бурятии сегодня в 09:40 (мск) завершены восстановительные работы на месте схода двух вагонов хозяйственного поезда на участке Харанхой – Наушки, расположенного на южной ветке ВСЖД, ведущей к границе с Монголией, сообщили в пресс-службе магистрали.

В связи с инцидентом пассажирский поезд №362 сообщением Иркутск – Наушки был задержан на предпоследней точке маршрута – станции Харанхой. До места назначения пассажиры поезда были доставлены на специальном автобусе.

Еще два автобуса были привлечены, чтобы доставить к вагонам пассажиров поезда №361 Наушки – Иркутск, который из-за происшествия отправился со станции Харанхой. В настоящий момент поезд следует согласно установленному расписанию.

Восточно-Сибирская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства.

Фото: old-visual.rzd.ru
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