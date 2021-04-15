В Гусиноозерске погиб мотоциклист

В больницу доставлена 23-летняя девушка – пассажир мотоцикла



В Бурятии в городе Гусиноозерск погиб мотоциклист. Вечером 23-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий прав, на улцице Ленина не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, сообщили в республиканской ГИБДД.



В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался в медицинском учреждении. С травмами различной степени тяжести в больницу также была доставлена 23-летняя девушка – пассажир мотоцикла. И водитель, и пассажир были без мотошлемов.



Фото: ГИБДД

