15.04.2021
В Гусиноозерске погиб мотоциклист

В Гусиноозерске погиб мотоциклист

В больницу доставлена 23-летняя девушка – пассажир мотоцикла

В Бурятии в городе Гусиноозерск погиб мотоциклист. Вечером 23-летний водитель мотоцикла «Урал», не имеющий прав, на улцице Ленина не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, сообщили в республиканской ГИБДД.

В результате ДТП водитель мотоцикла  от полученных травм скончался в медицинском учреждении. С травмами различной степени тяжести в больницу также была доставлена 23-летняя девушка – пассажир мотоцикла. И водитель, и пассажир были без мотошлемов.

Фото: ГИБДД
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