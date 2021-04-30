В Улан-Удэ на Парад Победы пустят зрителей, но с ограничениями

Нужно иметь прививку от коронавируса или отрицательные анализы на COVID-19



Парад Победы на главной площади Улан-Удэ пройдет с участием зрителей. Однако, чтобы наблюдать за шествием военных на Площади Советов, необходимо представить один из следующих документов:



- Результат лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Давность результата исследования не ранее чем за 72 часа до начала Парада Победы;



- Результат экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2. Давность результатов исследования не ранее чем за 72 часа до начала Парада Победы;



- Справка, выданная медицинской организацией, о перенесенном не ранее чем за 6 месяцев до начала Парада Победы заболевании новой коронавирусной инфекцией;



- Сертификат с портала Госуслуг или справка медицинской организации о наличии профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции. Документы выдаются по окончанию вакцинации, состоящей из двух компонентов.



Также организаторы проведут генеральную репетицию парада 5 и 7 мая для тех зрителей, которые не могут посмотреть его в главный день празднования Великой Победы.



Кроме того, для жителей Бурятии будет организовано прямое включение с Площади Советов. Трансляцию Парада Победы можно посмотреть 9 мая в эфире трёх телеканалов: «Тивиком», ГТРК «Бурятия» и «Ариг Ус». Телеканал «Ариг Ус» начнёт трансляцию в 09:30, «Тивиком» - в 09:50. ГТРК «Бурятия» начнет прямое включение в 10.00 на канале «Россия 24».



Праздничные мероприятия 9 мая начнутся с открытия показа образцов военной техники, имеющейся на вооружении в воинских частях Улан-Удэнского гарнизона. Выставка под открытым небом будет развернута на Мемориале Победы и будет работать с 08:00 до 21:00.



Парад Победы начнется в 10:00. А вечером, в 22:00, будет запущен праздничный артиллерийский салют, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

