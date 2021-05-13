В Улан-Удэ дорожники рассчитались с водителем за гололёд

Приставы взыскали с компании более 70 тысяч рублей ущерба, причиненного автомобилю в ДТП



В Бурятии судебные приставы взыскали с дорожно-строительного управления 73 тысячи рублей компенсации материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, сообщили в республиканском управлении ФССП.



ДТП произошло на трассе в пригороде Улан-Удэ. Из-за гололеда водитель иномарки при проезде скользкого участка дороги не справился с управлением, после чего её автомобиль занесло, и она съехала в кювет. В результате, машина получила серьезные механические повреждения.



На момент аварии обязанности по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения по договору субподряда выполняла улан-удэнская дорожно-строительная компания. В связи с тем, что она не обеспечила безопасное движение транспортных средств на этом участке автодороги, пострадавшая обратилась в суд за взысканием материального ущерба.



В межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств возбудили исполнительное производство, в рамках которого к должнику применили меры принудительного характера. В результате обращения взыскания на банковские счета должника, судебному приставу удалось списать сумму задолженности в полном объеме.



Сейчас 73 290 рублей перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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