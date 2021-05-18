В Бурятии от COVID-19 привились более 10 тысяч военнослужащих ВВО

В ближайшее время самолетом военно-транспортной авиации в Улан-Удэ доставят еще более 2 тысяч доз Спутника-V



В Бурятии прививку от COVID-19 сделали более 10 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала воинских частей, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ближайшее время самолетом военно-транспортной авиации в Улан-Удэ доставят более 2 тысяч доз отечественного препарата ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V») для вакцинации военнослужащих.



Вакцинация ведется на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ВВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединения округа на основании письменного согласия вакцинируемых. Перед процедурой они проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. После введения препарата в течение получаса все пациенты находятся под контролем врачей.



В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о короновируса.



Фото: function.mil.ru

