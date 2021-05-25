В Улан-Удэ «Бест Плюс» заставили ремонтировать протекающую крышу

Для этого «управляшке» пришлось обращаться в суд
В Арбитражном суде Бурятии завершилось рассмотрение дела по иску ООО «Жилкомфорт» к ООО специализированный застройщик «Бест Плюс». Управляющая компания требовала от застройщика провести работы по устранению недостатков в доме №36 по ул. Балтахинова.
В ходе судебного разбирательства, длящегося с конца прошлого года, стороны заключили мировое соглашение. Согласно подписанному документу, в срок до 1 сентября «Бест Плюс» обязан произвести капитальный ремонт кровли в доме и ремонт внутреннего кровельного водостока, а также ремонт витражей для устранения протекания в нежилых помещениях. Кроме того, до 1 августа компания должна произвести косметический ремонт в местах трещин на стенах в помещении автопаркинга с использованием деформационного профиля.
Напомним, о доме №36 по ул. Балтахинова, как и о других домах, некачественно построенных «Бест Плюсом», «Номер один» писал уже неоднократно. Так, два года назад в нашу редакцию обращались жители нескольких улан-удэнских домов, построенных этой компанией. Их жалобы были похожи – жильцам холодно за промерзшими насквозь стенами, крыши протекают, вентиляция сделана с нарушениями, не работают противопожарные системы, есть проблемы с лифтами и отопительной системой. Особенно острая ситуация возникла с домом 76А по ул. Ключевская. Именно на крыше этого дома было снято скандальное видео, где хорошо видно, как кирпичи с легкостью вынимаются из стены голыми руками.
Год назад с жалобами на некачественное строительство обращались жильцы дома по ул. Боевая, 5В, построенным тем же застройщиком. Они много лет терпели недоделки, жалуясь в «Бест-Плюс», но в ответ получали лишь отписки. Поддержку жильцам оказали активисты ОНФ и депутат Госдумы Николай Будуев. Последний воспринял проблемы жильцов близко к сердцу, поскольку сам живет в проблемном доме.
– Когда я приобрел в ипотеку квартиру на верхнем этаже, то мне и в голову не приходило, что компания-застройщик может так некачественно его построить - первый же дождь залил всю мою квартиру, - рассказывал тогда депутат. - Что касается подвала, то там регулярно вода, что может говорить о некачественной гидроизоляции.
Фото: «Номер один»
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