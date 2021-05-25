В Улан-Удэ «Бест Плюс» заставили ремонтировать протекающую крышу

Для этого «управляшке» пришлось обращаться в суд





В Арбитражном суде Бурятии завершилось рассмотрение дела по иску ООО «Жилкомфорт» к ООО специализированный застройщик «Бест Плюс». Управляющая компания требовала от застройщика провести работы по устранению недостатков в доме №36 по ул. Балтахинова.