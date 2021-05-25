В Москве планируют начать генетические исследования байкальской нерпы

После того как расшифруют ДНК каждого тюленя, их можно будет сравнить между собой

Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) в Москве планирует летом 2021 года приступить к исследованию генетических исследований биоматериала байкальской нерпы. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Озеро Байкал».

В ближайшее время будут закуплены необходимые реактивы и расходные материалы. Исследование предполагает проведение оценки генетического разнообразия в группах байкальской нерпы, образующих летние залежки на Ушканьих островах, на основе выборок образцов биоматериала от живых и павших животных, полученных неинвазивным путём в 2019 году (21 образец, живые животные) и в 2020 году (около 40 образцов, животные, павшие от неизвестных причин).

После того как расшифруют ДНК каждого тюленя, их можно будет сравнить между собой. Такой анализ поможет определить генетическое разнообразие вида: чем оно больше – тем более устойчивым является вид, то есть к большему количеству изменений условий он сможет адаптироваться. Это позволит узнать, есть ли внутри вида разделения на отдельные популяции. Возможно, для каждой субпопуляции понадобятся свои меры мониторинга и охраны. Такие анализы важны, чтобы понимать структуру популяции байкальской нерпы, принимать обоснованные шаги для грамотного сохранения уникального вида и предотвращать критические изменения его численности.

Фонд «Озеро Байкал» сотрудничает с ИПЭЭ РАН с 2018 года. При поддержке фонда была разработана программа исследования байкальской нерпы на 2020-2025 годы уже проведена экспедиция по спутниковому мечению байкальской нерпы, а также гормональные, серологические, токсикологические и вирусологические исследования.

В мае 2021 года между фондом «Озеро Байкал» и Российской академии наук был заключён договор о проведении генетических исследований биоматериала байкальской нерпы в рамках одноименного проекта, который является частью комплексной Программы исследования байкальской нерпы. Фонд «Озеро Байкал» перечислил необходимые средства на его реализацию – грантовый фонд проекта составил 1 миллион 92 тысячи 574 рубля.





Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

