Известный детский хирург вновь приедет в Улан-Удэ

Юрия Козлова ждет 4-месячный пациент, родившийся практически без пищевода



Известный детский хирург из Иркутской области Юрий Козлов вновь откликнулся на зов о помощи из соседнего региона. В воскресенье врач проведет сложную операцию в столице Бурятии. Юрий рассказал, что уже собрал операционный инвентарь и готов к поездке.

- Сегодня уезжаю на операцию в Улан-Удэ. Там меня ждёт пациент, которому исполнилось 4 недели. У него редкая аномалия - практически отсутствует пищевод - говоря простым языком, два его отрезка прерываются, не соединяясь. Совсем недавно пациентам с атрезией типа А не могли провести нормальную реконструкцию с сохранением собственного пищевода. Мы нашли другой путь. Позволяем органу «дозреть». За эти четыре недели жизни его части растут, устремляясь друг к другу. И это поможет соединить их, не используя ничего инородного. Согласитесь, лучше, чем задумано природой, ничего работать не будет. - рассказал в соцсетях Юрий Козлов.



Операция запланирована на 30 мая, воскресенье. Врач надеется, что сможет помочь маленькому пациенту.







Напомним, 16 марта в Республиканском перинатальном центре также родился ребенок с артезией пищевода (отсутствие участка пищевода, он заканчивается слепо, не сообщаясь с желудком) – тяжелой аномалией развития, которая без вмешательства привела бы к гибели ребенка в первые дни жизни. Ребенка перевели в ДРКБ, где после подтверждения диагноза главный врач Анатолий Дмитриев обратился к профессору Юрию Козлову, руководителю Центра хирургии и реанимации новорожденных Ивано-Матренинской клинической детской больницы в городе Иркутск.

фото: pixabay.com, из соцсетей Юрия Козлова