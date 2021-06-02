В Ангарске задержаны подозреваемые в серии краж с майнинговых ферм

Украденное оборудование, производящее криптовалюту, подростки просто продавали



В Ангарске следователи СК России совместно с сотрудниками полиции в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в серии краж майнингового оборудования. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.



Впрочем, совершенные преступления трудно отнести к преступности в сфере высоких технологий. По версии следствия, четверо подростков от 17 до 19 лет, среди которых один ранее судимый за совершение имущественных преступлений, совершили несколько краж с одного и того же адреса в Ангарске и кражу в Зиме, когда находились в гостях у знакомых. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.



Часть похищенного имущества подозреваемые сдали в организации, занимающиеся ремонтом компьютеров, остальное продали, а вырученные средства потратили по своему усмотрению.

Подросткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.



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