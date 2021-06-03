Игорь Шутенков: Где нет дорог в городе, сделаем твердое покрытие из фрезерата

Мэр Улан-Удэ проверил, как идет ремонт городских дорог с помощью фрезерованного асфальта







Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков оценил ремонт дорог фрезератом - это снятый слой асфальтобетонного покрытия с дорог, которые капитально ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». С его помощью сейчас делают часть дворовых и проселочных дорог в Улан-Удэ. Такие работы в Улан-Удэ в этом году проводят в качестве эксперимента. В случае положительного эффекта технологию внедрят на постоянной основе, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Эта технология используется давно, на западе дорожные фрезы применяются при ремонте более 80 процентов всех дорог. У нас в городе подрядные организации также часть фрезерата вкладывали в новый асфальт при ремонте. Но теперь весь фрезерат передается на баланс Комитета городского хозяйства. Ведь асфальт – это уже наша городская собственность, мы решили эту собственность использовать в своих городских целях – для улучшения дорог, которые явно не попадают в федеральные или республиканские программы. Это межквартальные, дворовые, проселочные направления и другие. То есть, там, где нет дорог в городе, сделаем твердое покрытие из фрезерата, что бы люди могли комфортно ездить», - сказал Игорь Шутенков.



Сейчас в Улан-Удэ идет ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» общей протяженностью 30 км, образуется порядка 10,5 тысячи тонн фрезерата – весь объем будут использовать, а не складировать на полигонах. На отсыпку песчаной дороги на ул. Пирогова ушло 400 тонн фрезерата с улиц Павлова и Спартака.



«Технология включает в себя выравнивание дорожного полотна грейдером и засыпку фрезератом. При выравнивании фрезерата и укатке катком мы получаем более усовершенствованную поверхность. Через несколько дней, особенно жарких, фрезерат сам склеивается и дополнительно уплотняется. Опыт других регионов показывает, что подобные покрытия держатся хорошо два-три года, при определенных условиях меньше, но это зависит от загруженности доро»г, - рассказал директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.



В плане фрезерованным асфальтом покрыть 25 улиц, в настоящий момент работы почти завершены на пяти участках – улицы Трактовая, Пирогова, Денисова по маршруту N100, в мкр. Таежный по движению маршрута №97 и проезд от 102-го микрорайона к поселку Горького.



Решение об использовании асфальтового сырья в дорожном строительстве было принято в прошлом году. Тогда в муниципальные контракты для подрядчиков, которые занимаются строительством дорог была внесена обязанность сдавать асфальтовый лом Комбинату по благоустройству. Сейчас укладка и откатка фрезерата ведется в рамках существующего финансирования по содержанию дорог с неусовершенствованным покрытием. В последующем эти участки также будут поддерживать и ремонтировать.



«Мы получаем такие положительные результаты, как снижение затрат, снижение объема отходов на захоронение, увеличение объемов дорожного строительства. В принципе,это один из видов обработки асфальта, направленного на утилизацию. В результате мы получаем дорожное полотно, которое практически не уступает по качеству первичному», - отметил председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.



В 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» сделают 25 участков общей протяженностью 30 км Еще три километра в Улан-Удэ отремонтируют за счет экономии от «дорожных» торгов. В ходе проведения конкурсных процедур в прошлом году образовалась экономия – 107 млн рублей. Эта сумма направлена вновь на ремонт городских дорог. На сэкономленные средства отремонтируют дороги по обращениям жителей и просьбам районных администраций.



Фото: ulan-ude-info.ru

