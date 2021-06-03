В Улан-Удэ усиливают пресечение несанкционированной торговли

Стихийные рынки возникают в местах с оживленным трафиком – на проспектах Автомобилистов и 50-летия Октября, по улицам Цивилева, Балтахинова, Сахьяновой, Ключевская, Бабушкина



В Улан-Удэ с начала года специалисты Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству совместно с районными администрациями и Управлением административного контроля провели 76 рейдов по проверке незаконной торговли и составили 41 протокол в отношении нарушителей, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Стихийные рынки возникают в местах с оживленным трафиком – на проспекте Автомобилистов, проспекте 50-летия Октября, по улицам Цивилева, Балтахинова, Сахьяновой, Ключевская, Бабушкина и т.д.



Между тем, администрация города помогает организовать санкционированные торговые точки. На парковке ТЦ «Кэпитал Молл» организована площадка для продажи мясной продукции, по улице Терешковой - прилавки для продажи сельскохозяйственной продукции.



Также в городе определено 15 мест для продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной садоводами и огородниками. Кроме того, утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, чтобы предприниматели при организации сезонной торговли не допускали «стихийной» реализации товаров.



В соответствии с республиканским законодательством, торговля на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без документов, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 1000 руб. до 5000 руб.; на должностных лиц - от 5000 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, напомнили в городской администрации.



Фото: ulan-ude-info.ru

