Глава Бурятии предложил провести на льду Байкала турнир по гольфу

Его приурочат к столетию республики





Деловая сессия «Гольф-туризм - драйвер развития территорий» прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. В ней приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и министр туризма РБ Мария Бадмацыренова.

Алексей Цыденов сообщил, что уже зимой следующего года на Байкале планируется провести турнир по гольфу на льду.- Мы настроены уже в следующем году сделать промо-тур, первый этап, когда приедут операторы, которые обеспечат все мероприятия, дадут рекомендации, оценку, и уже в 2023 году сделать полноценный тур. Тем более, что 2023 год – это как раз столетие Бурятии. К этому времени уже хорошо подготовимся, и надеемся, что это мероприятие станет ежегодным. И тогда каждый год зимой к нам будут больше приезжать. Ну а чем больше туристов, тем больше заинтересованность у инвесторов строить качественные отели. Это самоподдерживающее мероприятие, которое направлено на то, чтобы туризм в республике развивался, и социально-экономическое положение двигалось вперед. Мы подумаем и про лето, но зима – это фишка наша. Посмотрим и летний вариант, - отметил глава Бурятии.Он также добавил, что идея провести турнир по гольфу на Байкале новая.- Мы делаем много разных мероприятий зимой – это фестивали «Байкальская рыбалка», «Байкальская миля», байкальский лыжный марафон и другие. Сейчас одна из идей – это провести турнир по гольфу на льду Байкала. Мне кажется, это достаточно интересно. Такого еще не было. Я думаю, это привлечет много желающих приехать зимой на Байкал сыграть в гольф. Тем более, что в гольф играют люди определенной категории, нужен качественный сервис, качественное размещение. Это платежеспособные гости. То есть это должен быть хороший лед, хорошие лунки, хорошие места размещения, насыщенный комплекс всех мероприятий. Для нас это особо интересно - больший экономический эффект для республики, для местного населения, тех, кто будет работать непосредственно с этим. И у нас много различных достопримечательностей, интересных мест – природных, исторических, культурных религиозных, но нужны и активности чтобы людям было интересно, - рассказал Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»