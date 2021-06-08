В Улан-Удэ водитель за два месяца 155 раз превысил скорость

Мужчина не поставил авто на учет и надеялся, что не будет оплачивать штрафы





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали и привлекли к административной ответственности злостного нарушителя правил дорожного движения. Как сообщили в МВД Бурятии, принадлежащий 39-летнему мужчине автомобиль «Тойота Королла» неоднократно попадал в объектив камер ЦАФАП. За 2 месяца водитель «накопил» 160 штрафов на сумму 150 тысяч рублей, из них 155 – за превышение скорости, и 5 – за выезд на встречную полосу.

Как выяснилось, мужчина приобрел автомобиль в прошлом году, но не перерегистрировал его на свое имя. В связи с этим предыдущий собственник прекратил регистрацию машины. Зная об этом, улан-удэнец продолжал управлять автомобилем и нарушал ПДД.











В своем объяснении сотрудникам Госавтоинспекции мужчина пояснил, что не знал о том, что именно он будет оплачивать штрафы, поскольку регистрация автомобиля была прекращена. Однако сотрудники ГИБДД нарушителя разочаровали: поскольку по договору купли-продажи именно он является собственником машины и в момент нарушения ПДД он находился за рулем, то ему и придется оплатить все 160 штрафов.Фото и видео МВД Бурятии