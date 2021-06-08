В Улан-Удэ из-за роста COVID-19 увеличен выпуск на линии общественного транспорта

В рабочие дни на линию выходят 40 вагонов трамвая, 57 автобусов МУП «Городские маршруты»



В Улан-Удэ в связи со сложной эпидемиологической обстановкой сегодня увеличен выпуск пассажирского транспорта с 740 до 770 единиц. Работа в этом направлении продолжится, сообщили в администрации столицы Бурятии.



В рабочие дни на линию выходят 40 вагонов трамвая, 57 автобусов МУП «Городские маршруты» по маршрутам, включая «дачные», № 1, 3А, 4А, 10, 17, 16, 16К, 21А, 24, 27, 27 Первое поле, 31, 134, 135, 31А, 46А, 2А, 11, 12, 22, 32, 37, 39, 122, 122к, 131.



Сотрудники Комитета по транспорту совместно с представителями ГИБДД и Управления государственного автодорожного надзора ежедневно проверяют работу маршрутного транспорта, в том числе на предмет наличия масок у водителей, кондукторов, пассажиров. За нарушение масочного режима к административной ответственности ежедневно привлекаются и пассажиры, и водители.



Перевозчики дезинфицируют поручни, ручки, кресла, проветривают салоны. Пассажирам рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты. Вход в транспортное средство без защитных масок строго запрещен.



Время движения автобусов и трамваев можно определить по мобильному приложению «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru. Телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта 45-45-53.



Фото: ulan-ude-info.ru

